Cremonini, un’estate da sogno: quattro date speciali in luoghi iconici.

L’eco del sold-out che ha investito i tredici stadi previsti per l’imminente tour si fa strada aprendo a un’espansione ambiziosa: Cesare Cremonini, figura cardine del panorama musicale italiano, ha annunciato quattro date speciali per l’estate 2026, un’aggiunta significativa a un progetto live che si preannuncia come un capitolo cruciale della sua venticinquennale carriera.L’esperienza musicale, un percorso di narrazione intima e potente, si materializzerà in quattro location uniche: il maestoso Circo Massimo di Roma, dove si esibirà il 6 giugno, l’elegante Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 giugno, per poi tornare a risuonare all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno e concludersi con una performance memorabile alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno. Queste scelte di location non sono casuali; rappresentano un omaggio alla storia, all’architettura e all’identità culturale di città che hanno segnato il percorso dell’artista e del suo pubblico.L’attesa è palpabile per i due concerti inaugurali a San Siro, domenico e lunedì, che daranno ufficialmente il via al tour negli stadi. Si tratta di un progetto live che trascende la semplice esibizione musicale, configurandosi come un’immersione sensoriale e emotiva. L’ispirazione nasce dal viaggio introspettivo nell’Alaska, terra di silenzi e contrasti, che ha alimentato la creatività di Cremonini e si è concretizzata nella pubblicazione di *Alaska Baby*, un album che esplora temi di crescita, perdita e redenzione con un linguaggio poetico e raffinato.Cremonini, rinomato per la sua capacità di reinventare ogni spettacolo, di infondere in essi un’inaspettata combinazione di tecnologia all’avanguardia e teatralità, si conferma come uno degli artisti più innovativi e performativi del panorama italiano. La sua musica, un caleidoscopio di influenze che spaziano dal rock all’elettronica, dal cantautorato alla world music, riesce a creare un ponte tra generazioni e a toccare le corde più profonde dell’animo umano. Ogni data, in ogni location, promette di essere un’esperienza unica e irripetibile, un momento di connessione autentica tra l’artista e il suo pubblico. L’annuncio di queste quattro date speciali sottolinea la volontà di Cremonini di esplorare nuove sfide artistiche e di offrire ai suoi fan un’esperienza musicale ancora più intensa e coinvolgente.