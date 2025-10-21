Dalla e Regazzoni: A 4 Mani, un Dialogo Tra Arte e Musica.

La Galleria Immaginaria inaugura “Domenica Regazzoni | Lucio Dalla – A 4 mani”, un progetto espositivo che offre una rilettura inedita di un sodalizio artistico e umano straordinario, nato negli anni Novanta e mai pienamente esplorato.

La mostra, aperta fino al 29 novembre 2025, non si limita a celebrare un incontro tra due figure emblematiche della cultura italiana, ma intende svelare la genesi di un linguaggio espressivo ibrido, capace di fondere pittura, musica e poesia in un’esperienza sinestetica.

L’evento riemerge a distanza di oltre vent’anni dal primo ciclo di mostre (1998-2001) che ne avevano anticipato l’eco, e riprende un’esperienza interrotta bruscamente nel 2020 dalla pandemia.

La formula “A 4 mani”, coniata da Lucio Dalla stesso per descrivere il profondo coinvolgimento reciproco, non è solo il titolo dell’esposizione, ma rappresenta il cuore pulsante di una collaborazione che trascendeva la semplice co-creazione, abbracciando una vera e propria metamorfosi artistica.

Dalla non fu un semplice patrocinatore, ma un attore fondamentale del processo creativo.

La sua partecipazione attiva si manifestò nella co-autoria di un’esperienza unica, dove le opere di Regazzoni venivano presentate in dialogo con rielaborazioni musicali inedite, “Nun parlà” e “Occhi chiusi”.

Queste composizioni, orchestrate da Cesare Regazzoni, fratello dell’artista pittrice, venivano arricchite da originali arrangiamenti e da suggestivi vocalizzi, frutto della sensibilità musicale di Dalla, elevando l’esperienza a un livello emozionale intenso e inaspettato.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso una selezione di oltre trenta opere di Domenica Regazzoni, ispirate a sedici dei brani più intimi e significativi di Lucio Dalla.

L’allestimento, concepito ad hoc per lo spazio Open space della Galleria Immaginaria, non è un mero compendio di immagini, ma un vero e proprio invito a immergersi in un universo emotivo condiviso.

Un pannello introduttivo ricostruisce la storia delle mostre precedenti, attraverso materiali d’archivio, manifesti d’epoca e fotografie inedite, mentre un video a ciclo continuo ripropone interviste e servizi televisivi, offrendo uno sguardo mediatico sulla figura di Dalla e sul suo innovativo dialogo con l’arte visiva.

L’esposizione si configura come un omaggio alla capacità di due artisti, provenienti da discipline diverse, di trascendere i confini della propria espressività per creare un’opera d’arte complessa e profondamente umana.

Un’occasione per riappropriarsi di un capitolo significativo della storia culturale italiana, restituendo alla luce un sodalizio artistico che ha saputo illuminare con la sua originalità e la sua inesauribile creatività.