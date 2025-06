Date a 20 anni: l’amicizia che ha conquistato il mondo delle sneakers.

Nel 2005, l’entusiasmo giovanile e l’amore per le sneakers hanno dato origine a Date, un marchio nato nel cuore della Toscana da un’idea di quattro amici: Damiano, Alessandro, Tommaso ed Emiliano. Oltre i loro impegni individuali, la condivisa passione per il mondo delle calzature sportive li ha spinti a creare qualcosa di proprio, un’espressione autentica del loro gusto e della loro visione. La prima collezione, presentata con timidezza ma con grande determinazione, suscitò subito interesse nel settore, culminando in un ordine iniziale di 700 paia, una cifra modesta ma significativa che mise alla prova la loro capacità di realizzare un sogno. La necessità di trovare un partner produttivo capace di sostenere la loro iniziativa si rivelò una sfida, portando alla scelta di un garage come primo stabilimento, un inizio umile ma ricco di significato.Vent’anni dopo, Date celebra questo importante traguardo a Pitti Uomo 108, con una capsule collection intitolata “L’amore a vent’anni”, un claim che racchiude l’essenza di un percorso costellato di passione, dedizione e resilienza. Il CEO, Tommaso Santoni, ha illustrato la crescita esponenziale del marchio, che nel 2024 ha superato i 16,5 milioni di euro di fatturato, testimoniando la capacità di un’azienda giovane e dinamica di affermarsi in un mercato globale competitivo. L’espansione internazionale è un dato di fatto: Date è oggi distribuita in oltre 950 punti vendita multimarca in tutto il mondo, con tre negozi monomarca nelle principali città italiane – Milano, Firenze e Roma – e con progetti di espansione ambiziosi in metropoli come Parigi e Tokyo, dove il mercato giapponese, secondo solo all’Italia, rappresenta un’opportunità strategica.La filosofia di Date si riflette nella sua nuova collezione primavera/estate 2026, che pone al centro la sostenibilità e l’artigianalità, valori intrinsecamente legati all’identità toscana e al distretto produttivo locale. La Torneo Canvas, modello iconico reinterpretato in chiave contemporanea, incarna l’evoluzione del brand, preservando l’essenza che ha contribuito a definirne l’estetica distintiva. Date non è solo un marchio di sneakers, ma un racconto di amicizia, passione e innovazione, un esempio di come l’imprenditoria giovanile, unita alla valorizzazione del Made in Italy e alla ricerca di pratiche sostenibili, possa portare a risultati sorprendenti, consolidando la sua posizione come protagonista del panorama della moda contemporanea. L’azienda guarda al futuro con ottimismo, consapevole del proprio percorso e desiderosa di continuare a interpretare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo salda la propria identità e i propri valori fondanti.