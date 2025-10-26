Derry: Benvenuti nell’Orrore – La Serie Prequel di Pennywise

“It: Benvenuti a Derry” – Un’Ascesa nell’Orrore: Esplorando le Origini del MitoLunedì 27 ottobre segna l’arrivo esclusivo su Sky e in streaming con Now, “It: Welcome to Derry”, la nuova serie targata HBO Original e Sky Exclusive, una produzione Warner Bros.

Television che si propone di scavare nelle radici di una delle figure più iconiche e terrificanti della letteratura horror: Pennywise, il clown danzante.

La serie, distribuita in linea con la programmazione statunitense, offrirà un episodio settimanale ogni lunedì in prima serata su Sky Atlantic, invitando il pubblico a immergersi in un’indagine delle origini del male che affligge la città di Derry.

Il romanzo originale, pubblicato nel 1986 da Stephen King, ha trasceso i confini del genere, diventando un fenomeno culturale globale.

La sua potenza risiede nell’esplorazione del passaggio dall’innocenza infantile alla consapevolezza dell’oscurità, personificata da Pennywise, una creatura antica e malevola che si nutre delle paure più profonde.

L’opera ha generato adattamenti cinematografici di successo, “It” (2017) e “It – Capitolo Due” (2019), diretti da Andy Muschietti, e una miriade di prodotti di merchandising, consolidando la città immaginaria di Derry come un epicentro dell’orrore.

Per celebrare l’uscita di questa attesa serie prequel, Sky e Now invitano gli appassionati a Lucca Comics e Games per un’anteprima esclusiva.

Questo evento trasformerà la città toscana nella capitale mondiale dell’horror per tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre, con proiezioni speciali che ripercorrono l’intera saga di Pennywise.

Il 30 ottobre il Cinema Centrale accoglierà la proiezione del primo film, seguito il 31 ottobre con “It – Capitolo Due”.

La serata conclusiva, il 1° novembre al Cinema Astra, vedrà l’anteprima mondiale dei primi due episodi di “It: Welcome to Derry”, un’occasione unica per assistere al debutto di questa nuova incarnazione del mito.

Un’esperienza immersiva attende i fan anche in piazzale Verdi, dove il Derry Bus – un autobus scolastico americano trasformato in un set scenografico – offrirà un viaggio all’interno dell’universo di “It” dal 29 ottobre al 2 novembre.

La serie, sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti (noti per “The Flash”) e Jason Fuchs, promette di approfondire la storia di Pennywise e dei suoi primi agguati a Derry.

Andy Muschietti, oltre a dirigere diversi episodi, è anche uno dei produttori esecutivi.

Il cast stellare include Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e, naturalmente, Bill Skarsgård, che riprende il ruolo del clown Pennywise.

Il progetto vede la collaborazione di Double Dream (la casa di produzione di Andy e Barbara Muschietti), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin, con Fuchs e Kane che guidano la serie come showrunner.

L’obiettivo è offrire una narrazione ricca di suspense, profondità psicologica e suggestioni visive, ampliando e arricchendo il complesso universo creato da Stephen King e consolidando “It” come un pilastro dell’horror contemporaneo.

La serie si propone di rivelare non solo le origini del clown, ma anche le dinamiche sociali e i traumi che permeano la comunità di Derry, creando un quadro spaventoso e coinvolgente.