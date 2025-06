Ecodays 2024: Natura, Cultura e Sostenibilità nel Cuore del Parco

Ecodays 2024: Un Viaggio Sensoriale e Culturale nel Cuore del Parco Nazionale delle Foreste CasentinesiDal 13 al 15 giugno, Bagno di Romagna si trasforma in un crocevia di idee, esperienze e incontri, celebrando un modello di turismo responsabile e immersivo. Gli Ecodays, promossi dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con il sostegno di istituzioni regionali, enti locali, associazioni di categoria e Pro Loco, offrono un’opportunità unica per esplorare la ricchezza naturale, culturale e umana di un territorio di straordinaria importanza.Il programma, strutturato in tre giorni intensi, si articola attorno a un tema centrale: il rapporto simbiotico tra uomo, ambiente e comunità. La riflessione si apre venerdì con una conferenza a Palazzo del Capitano, incentrata sull’importanza dei siti UNESCO all’interno dei parchi nazionali e sull’intreccio tra turismo sostenibile e tutela della biodiversità. La mostra “Terramadre”, inaugurata nel pomeriggio, offre uno sguardo artistico e suggestivo sul legame profondo tra l’uomo e la terra, mentre la presentazione del libro “L’ultimo lupo di Strabatenza” offre un’occasione per approfondire la conoscenza della fauna selvatica e le sfide della sua conservazione. Un aperitivo alle Terme di Sant’Agnese conclude la giornata in un’atmosfera di convivialità e relax.Sabato, il cuore pulsante dell’esperienza si sposta all’interno del Parco. Un’escursione guidata a Ridracoli, un gioiello incastonato tra diga, battello elettrico e sentieri secolari nella Foresta della Lama, invita a riscoprire il silenzio e la bellezza del paesaggio appenninico. La giornata si arricchisce con l’inaugurazione della mostra fotografica “Parco Nazionale Foreste Casentinesi” nella Loggetta Lippi, che celebra la potenza e la fragilità di un ecosistema prezioso. La serata culmina con un concerto di Giuliano Palma in Piazza Ricasoli, un omaggio alla musica come veicolo di emozioni e di connessione.Domenica, l’attenzione si focalizza sul ruolo cruciale delle comunità locali nel preservare l’identità e la vitalità del territorio. La conferenza “Pro Loco, Parchi, Comunità” stimola un dialogo costruttivo tra i diversi attori del cambiamento. La presentazione del nuovo Centro Visita del Parco offre uno spazio di accoglienza e di informazione per i visitatori. L’area Expo, con i suoi prodotti tipici e gli stand delle Pro Loco, celebra la ricchezza gastronomica e artigianale del territorio. La visita guidata alle Terme Romane svela un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore.Gli Ecodays non rappresentano soltanto un evento turistico, ma un vero e proprio progetto di sviluppo sostenibile, che mira a valorizzare le risorse locali, a promuovere l’innovazione ambientale e sociale, e a creare nuove opportunità di lavoro e di impresa. Come sottolinea Antonino La Spina, presidente di Unpli, la sostenibilità non è una tendenza passeggera, ma una necessità imprescindibile per il futuro dei territori rurali e appenninici. Maximiliano Falerni, presidente regionale Unpli Emilia-Romagna, evidenzia il ruolo sempre più attivo delle Pro Loco, che si configurano come veri e propri motori di cambiamento, capaci di coniugare la tutela delle tradizioni con la promozione di un turismo consapevole e responsabile. La chiave del successo risiede nella capacità di offrire ai visitatori esperienze autentiche e coinvolgenti, in grado di risvegliare la curiosità, di nutrire l’anima e di creare legami duraturi con il territorio. L’appuntamento è quindi un invito a viaggiare con i sensi, ad ascoltare le storie di chi vive e lavora in questi luoghi, e a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.