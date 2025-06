Eleganza Italiana 2026: Ritorno al Fascino Disinvolto

La Primavera/Estate 2026 segna un ritorno all’essenza dell’eleganza maschile italiana, un’evoluzione raffinata dopo le ondate di streetwear, quiet luxury e sportswear. L’estetica dominante si definisce “formale disinvolto”, un equilibrio tra struttura e libertà espressiva, tradotto in una palette cromatica che evoca atmosfere vacanziere: giallo mango, rosso ciliegia, verde menta, panna, e soprattutto, la nuance avvolgente della sabbia.Questo nuovo sentire stilistico non è una semplice riproposizione del passato, ma una sua reinterpretazione attraverso la lente della contemporaneità. Si rifà all’iconografia di un’epoca dorata, quando l’eleganza maschile era incarnata da figure come Vittorio Gassman, con la sua disinvolta raffinatezza, e Marcello Mastroianni, simbolo di un fascino intramontabile, come nell’indimenticabile abito bianco de *La Dolce Vita*. Le griffe più attente ai desideri del consumatore moderno reinterpretano dunque i classici canoni della sartoria italiana, evocati dagli anni di Hollywood sul Tevere, infondendoli di un’inaspettata leggerezza e versatilità.Il linguaggio stilistico delineato permea le collezioni presentate a Pitti Uomo 108, la prestigiosa fiera che si terrà a Firenze. Lbm 1911, ad esempio, propone giacche in pesi camiceria e abiti con pantaloni dal taglio morbido, realizzati in tonalità cipriate che richiamano le calde atmosfere mediterranee. Gabriele Pasini audace, gioca con il giallo mango, abbinandolo a un mix di lino e cotone per garantire traspirabilità e comfort. Daniele Alessandrini opta per un verde menta che conferisce freschezza e originalità al completo. Anche Paoloni celebra la leggerezza estiva attraverso giacche e abiti sfoderati in tessuti leggeri come lino e blend lino/cotone. Per chi sogna una vita da yacht, Cruna dedica capi in tessuti naturali, dalle tonalità che spaziano dal sabbia all’azzurro, fino al blu mare.La maglieria riveste un ruolo di primo piano, con Gran Sasso che impiega filati soft – cashmere, seta, cotone ultra-ritorto e lino – per creare capi dal design minimale, arricchiti da finiture artigianali, bordi a contrasto e bottoni in madreperla. Avant Toi introduce un tocco di ruvido chic con pull in cotone dall’effetto destroyed, mentre Lisa Yang propone modelli in cashmere dalle silhouette allargate e arrotondate. A completare l’offerta, L’impermeabile lancia il modello ‘Brando’, un monopetto corto in cerata di cotone e tecnocessuti, pensato per le serate impreviste.Infine, la polo si conferma un must-have, complice l’influsso del tennis, un ritorno agli anni ’70, all’eleganza sportiva. Svevo guarda all’estetica minimalista e al fascino senza tempo del tennis, reinventando un modello in cotone Supersoft, sinonimo di morbidezza e resistenza. Da Giannetto Portofino, la polo si presenta in versione jersey lavato, per un look fresco e inaspettato. A chi è riservato il cappello Panama, un richiamo a un tempo fatto di elegante semplicità e raffinatezza. Le tendaforma il look da gentiluomoferfermino il look da gentlemandosi-à.