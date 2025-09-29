FIPILI Horror Festival: Pupi Avati ospite al festival del terrore.

Il FIPILI Horror Festival, quattordicesima edizione, si appresta a illuminare Livorno (8-12 ottobre) con un’immersione intensa e multiforme nel mondo del terrore, celebrando l’intersezione cruciale tra cinema e letteratura.

L’evento, sotto l’egida degli organizzatori Alessio Porquier e Ciro Di Dato, con il supporto degli assessorati al commercio (Rocco Garufo) e alla cultura (Angela Rafanelli), consacra quest’anno la figura di Pupi Avati come ospite d’onore, un pilastro del cinema italiano con una carriera costellata di oltre 130 opere, testimonianza di una profonda riflessione sul linguaggio cinematografico e sulla sua capacità di veicolare emozioni complesse.

Il festival non si limita a una semplice vetrina di opere horror; si configura come un vero e proprio laboratorio culturale, un crogiolo di idee che esplora le radici profonde della paura, analizzandone le manifestazioni artistiche e la sua risonanza nella società contemporanea.

Un percorso che si apre con l’intervento di Carlo Lucarelli, autore di spicco nel panorama letterario italiano, che con l’incontro inaugurale “La Paura, tra cinema e letteratura” offrirà una chiave interpretativa per comprendere la simbiosi tra queste due forme espressive.

La programmazione si articola attorno a un nucleo di oltre 60 film, un caleidoscopio di visioni provenienti da 13 nazioni, che spaziano dal cortometraggio al lungometraggio, presentando anteprime internazionali, europee e italiane.

A completare l’offerta, 10 racconti del terrore, selezionati tra una miriade di candidature, offrono un’immersione nelle atmosfere più inquietanti della letteratura contemporanea.

Quest’anno, il festival introduce una novità significativa: la sezione “Read or Die”, un’inedita finestra sulla letteratura di genere, con incontri dedicati a figure di spicco dell’editoria italiana e a voci emergenti, ospitati tra le mura storiche di Symphony Records Shop, creando un ponte inatteso tra la musica e il mondo del libro.

L’esperienza FIPILI si estende oltre i confini di Livorno, irradiandosi attraverso l’iniziativa collaterale “FiPiLi Horror Festival – On the road”, che porterà proiezioni tematiche al Cinema La Compagnia di Firenze (4 ottobre) e al Cinema Arsenale di Pisa (11 ottobre), consolidando il festival come un evento di rilevanza regionale e contribuendo a diffondere la passione per l’horror in un circuito più ampio.

Il FIPILI Horror Festival si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati, un’occasione unica per esplorare le tenebre dell’immaginario collettivo e celebrare il potere evocativo del cinema e della letteratura.