Firenze: Lavoratori in Piazza, Urla di Dignità agli Uffizi

Un grido di dignità si leva dal cuore di Firenze: un centinaio di lavoratori precari, sostenuti da una folta schiera di cittadini, ha manifestato oggi davanti agli Uffizi, esponendo un cartello eloquente: “Basta vite precarie”.

L’azione, organizzata dal sindacato Sudd Cobas, non è solo una rivendicazione salariale, ma una denuncia profonda del modello gestionale che da troppo tempo affligge il settore museale fiorentino, un modello che mina la stessa essenza della cultura e del patrimonio artistico nazionale.

La protesta si configura come una presa di posizione netta contro un sistema di appalti che perpetua un ciclo di precariato dilagante, un vero e proprio esercito di lavoratori relegati a contratti a breve termine, co.

co.

pro e incarichi instabili, spesso costretti a condividere mansioni identiche a colleghi contrattualizzati con condizioni economiche e lavorative decisamente superiori, creando una divisione artificiale e ingiusta.

La mancanza di dialogo da parte delle aziende appaltatrici è un elemento aggravante, ma è il silenzio, la connivenza per omissione, del Ministero della Cultura a rappresentare la criticità più grave, un fallimento istituzionale che permette la prosecuzione di pratiche inaccettabili in un appalto pubblico.

Un appalto che, paradossalmente, si nutre del successo delle Gallerie degli Uffizi, il museo più visitato d’Italia, capace di generare ricavi record, una realtà finanziaria solida che dovrebbe tradursi in garanzia di stabilità e dignità per il personale che la rende possibile.

Il sindacato Sudd Cobas non si limita a rivendicare una stabilizzazione immediata dei lavoratori precari, ma auspica una revisione radicale del sistema di appalti museali, un cambio di paradigma che riconosca il valore intrinseco del lavoro culturale e il diritto di ogni operatore a un trattamento equo e dignitoso.

Si chiede, con forza, un intervento tempestivo e deciso da parte del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, figura chiave nella catena di responsabilità.

La protesta si inserisce in un contesto più ampio, una battaglia per la civiltà del lavoro, che coinvolge l’intera regione Toscana, e mira a sensibilizzare l’amministrazione comunale, attraverso la ricezione in programma con l’assessore Dario Danti, affinché sostenga attivamente le istanze dei lavoratori e promuova una politica culturale più equa e inclusiva.

Perché, come sottolinea il sindacato, “non c’è cultura senza rispetto dei diritti di chi lavora”, e la preservazione del patrimonio artistico italiano non può avvenire a costo di sfruttamento e precarietà.