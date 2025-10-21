Frescobaldi e l’Arte: un Dialogo tra Creatività e Territorio

Nel cuore pulsante della Tenuta CastelGiocondo, patrimonio secolare incastonato nel paesaggio collinare di Montalcino, si arricchisce la collezione permanente “Artisti per Frescobaldi”.

Questo innovativo progetto, nato dall’iniziativa dell’azienda vitivinicola Frescobaldi, si configura come un ponte tra l’arte contemporanea e il territorio, un dialogo profondo tra la creatività artistica e l’eredità culturale di una delle più prestigiose aziende agricole toscane.

La settima edizione, con l’ingresso di due nuove opere, testimonia un’evoluzione significativa, caratterizzata da un’apertura verso un dialogo più ampio e un’integrazione più profonda nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Le due artiste, Giulia Cenci, esponente di una generazione emergente nata a Cortona, e Sunmin Park, proveniente dalla vibrante scena artistica di Seoul, hanno vissuto un periodo di residenza immersiva nella Tenuta, un’esperienza che ha profondamente influenzato la genesi delle loro opere.

Più che semplici installazioni site-specific, si tratta di interventi concettuali che reinterpretano la storia, la geografia e le tradizioni legate alla produzione del vino, creando un’armoniosa coesistenza tra linguaggio artistico contemporaneo e identità territoriale.

La loro presenza, a distanza di generazioni e culturale, esprime la volontà del progetto di abbracciare diverse prospettive e approcci creativi, amplificandone il significato e la risonanza.

Il progetto, guidato dalla visione di Tiziana Frescobaldi e curato con acume da Ludovico Pratesi, si distingue per la sua capacità di trasgredire i confini tradizionali del mecenatismo, elevando l’arte contemporanea a elemento integrante del paesaggio culturale e produttivo.

L’inclusione del Mao Museo d’arte orientale di Torino, sotto la direzione di Davide Quadrio, segna un passo cruciale, sancendo la vocazione internazionale del progetto e la sua aspirazione a intercettare le più innovative ricerche artistiche nel mondo.

Questa partnership strategica non solo consolida la reputazione di “Artisti per Frescobaldi” ma ne rafforza anche la sua funzione di piattaforma di scambio culturale e di dialogo inter-disciplinare.

In anticipazione della presentazione ufficiale delle opere, un importante evento a Firenze, “Incontro sul mecenatismo culturale contemporaneo e sul rapporto tra arte e impresa”, si propone di analizzare criticamente le dinamiche che legano il mondo dell’arte, la cultura d’impresa e l’impegno sociale.

La partecipazione di figure di spicco come Tiziana Frescobaldi, Ludovico Pratesi, Francesco Casoli, Giovanna Forlanelli e Costanza Vilizzi promette un confronto stimolante e una riflessione approfondita sul ruolo dell’arte come motore di innovazione e coesione sociale.

Questo incontro non è solo una cornice celebrativa, ma un vero e proprio momento di condivisione e di ispirazione per tutti gli attori coinvolti nel panorama culturale italiano.