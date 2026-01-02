Gatti Mézzi al Teatro Puccini: un concerto-evento tra pubblico e arte

Il 13 gennaio, il Teatro Puccini di Firenze spalanca le sue porte a un evento che segna un capitolo significativo nell’evoluzione artistica dei Gatti Mézzi.

La formazione pisana, celebre per un cantautorato che fonde erudizione e irriverenza, inaugura un innovativo progetto teatrale, un’esperienza pensata come risposta tangibile all’affetto e al sostegno del pubblico che li accompagna da anni.

Questo non è semplicemente un tour, ma una celebrazione del legame profondo e reciprocamente arricchente che si è tessuto tra band e ascoltatori, un patto basato sull’ironia, la passione e la capacità unica di narrare storie, di restituire al pubblico frammenti di vita, riflessioni, emozioni.

Il repertorio, come un mosaico in continua metamorfosi, si arricchisce di brani attesi, gioielli musicali che tornano a illuminare il palco dopo un periodo di silenzio, testimoni di un percorso artistico complesso e stratificato.

“Il tour estivo è stato un’esplosione di energia,” confessano Tommaso Novi e Francesco Bottai, le menti creative dietro i Gatti Mézzi, “ma è l’incontro diretto con il vostro entusiasmo, i vostri sorrisi, le vostre storie, che ci fa sentire veramente a casa.

” La band, nata dalla vivace scena culturale pisana, si sente a suo agio sia negli spazi intimi dei circoli e delle balere, che nella sacralità del teatro, dove la canzone acquista una nuova dimensione, un’eco che rimbalza tra le quinte e si fonde con l’energia del pubblico.

Questo nuovo progetto teatrale mira ad amplificare quella risonanza, a offrire un’esperienza più coinvolgente e intensa.

Dopo l’appuntamento fiorentino, il tour si svilupperà in altre tappe significative: il 13 febbraio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il 20 febbraio alla Città del Teatro di Cascina, creando un percorso che tocca il cuore della Toscana e celebra la vitalità della scena musicale regionale.

Un’ulteriore sorpresa attende i fan: a gennaio vedrà la luce “Live in Pisa”, un’edizione limitata che cattura l’energia e la magia dei concerti estivi del 2025.

Prodotto da Mirco Mencacci, storico collaboratore della band e artefice di progetti fondamentali