Giovane Flautista Italiano Conquista il Terzo Posto a Napoli

A soli diciotto anni, Michelangelo Arrigucci si è distinto in un contesto competitivo di respiro globale, conquistando il terzo posto al rinomato Concorso Internazionale di Flauto Severino Gazzelloni di Napoli.

La sua presenza, in qualità di più giovane interprete nella sua categoria, ha sottolineato la singolarità del suo talento, testimoniando un percorso artistico precoce e ricco di slanci.

Il concorso, fucina di eccellenze provenienti da ogni angolo del mondo, ha visto Arrigucci confrontarsi con esecutori di altissimo livello, consolidando la sua reputazione e proiettandolo verso un futuro professionale promettente.

Il percorso concorsuale di Michelangelo si è articolato attraverso un repertorio che ha saputo coniugare profondità interpretativa e virtuosismo tecnico.

Nella fase di semifinale, l’interpretazione della *Fantasia op.

79* di Gabriel Fauré e della *Ballade* per flauto e pianoforte di Florent Schmitt ha rivelato una sensibilità musicale raffinata e una solida padronanza del fiato.

La prova finale, con l’esecuzione del concerto in mi minore di Saverio Mercadante, ha ulteriormente esaltato la sua capacità di comunicare emozioni attraverso la musica, dimostrando una maturità interpretativa al di sopra della sua età.

Il successo di Michelangelo non è giunto a caso.

La sua passione per la flauto traverso, coltivata fin dalla tenera età, si è nutrita di una costante ricerca di perfezionamento.

Parallelamente all’impegno scolastico presso il liceo musicale Cicognini-Rodari di Prato, dove si dedica con profitto allo studio, ha investito tempo ed energie nella partecipazione a masterclass tenute da didatti di fama internazionale, affinando le proprie capacità tecniche e ampliando i propri orizzonti musicali.

L’influenza del maestro Matteo Romoli, suo insegnante di flauto, si rivela evidente nella sua interpretazione, caratterizzata da eleganza, precisione e profondità.

La vittoria del primo posto nella categoria B al concorso internazionale, andata allo sloveno Stih Iza, e il secondo posto di Francesco Femia, hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera competitiva, stimolando Michelangelo a superare i propri limiti e a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

La sua carriera, costellata di premi e collaborazioni prestigiose, è destinata a proseguire in un’evoluzione costante, contribuendo a valorizzare il panorama flautistico italiano e a portare il suo talento in tutto il mondo.

Nato a Pescia, in provincia di Pistoia, nel 2007, Michelangelo Arrigucci incarna la speranza e il potenziale di una nuova generazione di musicisti italiani, pronti a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica.