Giovanni Allevi Ritorna: Concerto MM22 alle Terme di Caracalla

Nell’estate del 2025, Giovanni Allevi, figura poliedrica che incarna la sintesi tra compositore, direttore d’orchestra, scrittore, filosofo e virtuoso del pianoforte, riemerge con un evento di straordinaria intensità artistica: “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV”. Dopo un periodo di allontanamento dai palcoscenici internazionali, interrotto da un tour di pianoforte solo che ha esaurito i biglietti fino alla primavera del 2025, Allevi torna a dialogare con il pubblico in un’esperienza concertistica unica, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana.L’appuntamento inaugurale si terrà il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dove sarà presentata in prima assoluta l’opera “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”. Questa composizione, nata nel contesto delicato della degenza ospedaliera, rappresenta un’esplorazione audace delle potenzialità espressive della musica, applicando un metodo compositivo ispirato a Johann Sebastian Bach. Il nucleo generativo del concerto non è casuale: deriva dalla trasposizione musicale della parola “mieloma”, trasformandola in una melodia che funge da punto di partenza per un viaggio sonoro complesso e profondo.”Concerto MM22″ non è semplicemente un’opera musicale, ma un diario intimo tradotto in linguaggio sinfonico. È un’autobiografia sonora che racconta la lotta contro la sofferenza, l’abbraccio della speranza e il potere trasformativo degli affetti. La partitura si dipana attraverso paesaggi emotivi contrastanti: momenti di angoscia e smarrimento si alternano a passaggi di rara luminosità e commozione, creando un’esperienza immersiva che tocca le corde più intime dell’animo umano.Il tour, che vedrà tappe a Taormina, Venezia e Firenze, non si limita a riproporre i brani più celebri di Allevi. Ogni serata è concepita come un’esperienza tematica autonoma, un invito a riflettere su aspetti fondamentali dell’esistenza umana, come la resilienza, la bellezza effimera e la ricerca del significato. Il repertorio si arricchisce di nuove composizioni, pensate per amplificare l’impatto emotivo dell’esecuzione orchestrale, elevando le melodie di Allevi a un inno alla rinascita artistica e spirituale. L’incontro tra il pianoforte solistico e l’orchestra sinfonica si configura come un dialogo intenso, un’esplorazione delle infinite possibilità espressive del linguaggio musicale, capace di trascendere i confini dell’ordinario e di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.