Goal! A Pisa, il Festival che Decostruisce il Calcio

Goal! Pisa: Un Festival per Decostruire e Celebrare il CalcioDal 5 al 7 settembre, la Stazione Leopolda di Pisa si trasforma in un crocevia culturale dedicato al calcio, ospitando la prima edizione di “Goal!”, un festival nato dall’iniziativa del Cineclub Arsenale, guidato dalla direzione artistica di Antonio Capellupo e Dario Focardi.

Più che una celebrazione del risultato sportivo, “Goal!” si propone come un’indagine complessa e multiforme sul calcio, un fenomeno sociale, economico, politico e artistico che permea la vita di milioni di persone.

L’evento, ad accesso libero, si articola in un ricco programma di oltre 20 attività, che spaziano dai panel di discussione ai talk con protagonisti, dalle presentazioni di libri e monografie dedicate al mondo del pallone, a inedite installazioni multimediali e aree di gioco interattive.

Ogni giorno, dalle ore 16 fino a tarda serata, la Stazione Leopolda diventerà un laboratorio di idee e un punto di incontro per appassionati, professionisti e semplici curiosi, favorendo un dialogo aperto e stimolante attorno a un tema così radicato nella cultura italiana e globale.

Il cuore pulsante del festival è rappresentato dagli ospiti d’eccezione: un parterre di voci autorevoli e innovative del panorama calcistico e mediatico.

Giornalisti sportivi di lungo corso come Stefano Bizzotto, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Marco Bucciantini, Stefano Cecchi e Giacomo Brunetti, noto per il progetto “Cronache di spogliatoio”, affronteranno temi cruciali del calcio contemporaneo.

Si aggiungono figure come Eugene Nobel, che racconta il calcio con uno sguardo internazionale attraverso Copa90, Andrea Marotta, Marialaura Scatena, Federico Castiglioni e la redazione di Radio Sportiva.

L’umorismo e l’ironia non mancheranno grazie alla Gialappa’s Band e alla presenza dell’attore Ubaldo Pantani, mentre i creator digitali Ivan Colacino, CarmySpecial, Ciasonofiv, Domenico Manfredi e Sabino Virgilio porteranno la freschezza e la prospettiva del web.

Un focus particolare sarà dedicato alle tematiche di genere e all’evoluzione del calcio femminile.

Un panel dedicato vedrà protagonisti Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, l’ex calciatrice Alia Guagni, Stefano Landucci, responsabile Lnd Figc Toscana Femminile, e le docenti universitarie Enza Pellecchia e Renata Pepicelli.

L’obiettivo è quello di analizzare le sfide e le opportunità per una maggiore equità e inclusione nel mondo del calcio, affrontando questioni come la visibilità mediatica, gli investimenti nelle infrastrutture e la lotta contro gli stereotipi.

“Goal!” non si limita a raccontare il calcio come spettacolo sportivo, ma intende esplorarne le implicazioni sociali, economiche e politiche, stimolando una riflessione critica e consapevole.

Il festival vuole essere un’occasione per decostruire i miti e le narrazioni dominanti, per dare voce a chi spesso rimane ai margini, e per immaginare un futuro del calcio più equo, inclusivo e sostenibile.

Si tratta di un’iniziativa coraggiosa che mira a ridefinire il ruolo del calcio nella società contemporanea.