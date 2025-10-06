Grosseto: porte aperte sul restauro dei Bronzi di San Casciano.

Un’inedita opportunità di immergersi nel cuore pulsante della conservazione del patrimonio archeologico si presenta a Grosseto, grazie alle aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

Per due settimane di ottobre, il pubblico potrà accedere a un luogo normalmente riservato, il laboratorio ospitato nella sede della Sabap, e assistere a un processo complesso e affascinante, ben più di una semplice preparazione all’esposizione museale.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministero della Cultura e promossa dal Soprintendente Gabriele Nannetti, va oltre la mera divulgazione: si tratta di una vera e propria celebrazione del ruolo cruciale della ricerca e della tutela nel preservare la memoria del passato.

Un’occasione unica per osservare in diretta le mani esperte dei restauratori, professionisti con competenze multidisciplinari, all’opera su reperti di inestimabile valore, provenienti da diversi siti archeologici.

Al centro dell’attenzione, per questo evento, vi saranno i celebri Bronzi di San Casciano, testimonianze eccezionali della cultura etrusco-romana.

I visitatori potranno seguire l’evoluzione del restauro attraverso le sue tre fasi principali: lo studio preliminare, che definisce le strategie di intervento; la fase operativa, che richiede precisione e delicatezza; e il post-intervento, volto a garantire la stabilità e la conservazione nel tempo.

Questa visione a 360 gradi permette di comprendere la complessità del processo, che va ben oltre la semplice pulizia e il riassemblaggio di un oggetto.

Il laboratorio grossetano, un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale, accoglie ogni anno un flusso continuo di reperti, ognuno con la propria storia e le proprie esigenze di restauro.

L’iniziativa delle aperture straordinarie si propone di demistificare il lavoro dei restauratori, troppo spesso percepito come un’attività elitaria e inaccessibile.

Attraverso l’osservazione diretta e il dialogo con i professionisti, il pubblico potrà porre domande, apprendere tecniche innovative e comprendere l’importanza della conservazione preventiva.

Questa iniziativa, fortemente auspicata dal Ministro Alessandro Giuli, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, volto a creare un legame più stretto tra la comunità e la sua storia.

Si tratta di un percorso virtuoso che mira a formare nuove generazioni consapevoli, capaci di apprezzare e proteggere il nostro inestimabile retaggio storico-artistico.

Un’apertura, una finestra sul mondo dell’archeologia, che permette di testimoniare in prima persona la riscoperta del passato, un processo dinamico e continuo, che alimenta la conoscenza, la crescita e la consapevolezza.