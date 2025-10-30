cityfood
Gucci Altitude: Jannik Sinner e una nuova era dello sportswear di lusso

Gucci inaugura una nuova era nell’abbigliamento sportivo invernale con la collezione Altitude, una dichiarazione di intenti che trascende la semplice linea di abbigliamento per abbracciare uno stile di vita attivo e sofisticato.

La campagna di lancio, interpretata dal volto globale del brand, Jannik Sinner, non è un mero spot pubblicitario, ma un’immersione visiva in un paesaggio montano mozzafiato, espressione di un legame profondo con la natura e l’eccellenza.

Sinner, campione di tennis e simbolo di dinamismo e successo, descrive l’esperienza come “speciale” e “incredibile”, sottolineando l’autenticità del legame con l’ambiente circostante.

Questa autenticità è fondamentale per Gucci, che mira a comunicare un senso di appartenenza e di responsabilità verso la montagna, non solo come scenario suggestivo, ma come ecosistema da valorizzare e proteggere.
Altitude non si limita all’abbigliamento: è un sistema integrato di performance e stile.

I capi sono frutto di una ricerca approfondita sui materiali e sulle tecniche costruttive più avanzate, combinando funzionalità elevatissime con l’inconfondibile estetica Gucci.
Strati multipli garantiscono traspirabilità e termoregolazione, mentre le finiture idrorepellenti assicurano protezione dagli agenti atmosferici.

Dettagli pratici come le tasche dedicate al skipass e gli interni compatibili con schermi touchscreen testimoniano l’attenzione al dettaglio e la volontà di offrire soluzioni concrete per l’atleta moderno.

La collaborazione con Head, rinomata azienda specializzata in attrezzature sportive, eleva ulteriormente la collezione.

Non si tratta di un semplice co-branding, ma di una partnership strategica che unisce la creatività di Gucci alla precisione ingegneristica di Head.

Il risultato è una gamma completa di prodotti di altissima qualità: sci performanti, bastoncini ergonomici, snowboard leggeri e maneggevoli, borse sportive resistenti e funzionali, caschi protettivi dal design impeccabile.

Altitude rappresenta una visione olistica dello sportswear invernale, che unisce la ricerca dell’eccellenza tecnica con l’espressione del lusso contemporaneo.
È un invito a vivere la montagna in modo consapevole, senza rinunciare allo stile e al comfort, con la sicurezza di indossare capi che raccontano una storia di passione, innovazione e dedizione alla qualità.
La collezione è più di un abbigliamento; è un’esperienza.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

