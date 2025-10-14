Krasznahorkai, Nobel: l’Ungheria fa impazzire i lettori, Bompiani al lavoro.

L’assegnazione del Premio Nobel ha innescato un’impennata di interesse senza precedenti per l’opera di László Krasznahorkai, traduzione in un’esplosione di domanda che sta mettendo a dura prova la capacità di Bompiani, la casa editrice che ne cura la pubblicazione in lingua italiana dal 2016.

Le macchine da stampa lavorano a pieno regime per rispondere a questa richiesta inaspettata, ristampando in serie i sei titoli che compongono il catalogo italiano: un percorso letterario che spazia da *Satantango*, pietra miliare della letteratura ungherese, a *Guerra e guerra*, passando per *Melancolia della resistenza* e *Il ritorno del Barone Wenckheim*.

Lungi dall’essere un autore di facile accesso, Krasznahorkai si configura come una sfida intellettuale, un’esperienza di lettura che richiede al lettore una predisposizione particolare, una capacità di immergersi in complessità e ambiguità.

Come sottolinea Andrea Giunti, direttore editoriale di Bompiani, Krasznahorkai è un “gigante letterario”, un autore che, pur radicandosi in un immaginario post-sovietico, si distingue per una sensibilità unica.

La sua opera trascende le categorie, mescolando elementi di pessimismo esistenziale e grottesco con una profonda umanità.

I personaggi che popolano i suoi romanzi sono spesso vittime di realtà disumanizzanti, intrappolati in cicli ripetitivi e alienanti, ma conservano una scintilla di resilienza, una capacità di trovare momenti di tenerezza e di umorismo nero anche nelle circostanze più avverse.

Questa ambivalenza, questa coesistenza di tragico e comico, è una delle caratteristiche distintive della sua scrittura, un marchio di fabbrica che lo rende ineguagliabile.

Si potrebbe paragonare, per la sua capacità di evocare un senso di malinconia e compassione, alla figura di Charlie Chaplin, il clown malinconico che fa ridere e commuovere allo stesso tempo.

L’opera di Krasznahorkai si presenta come un labirinto di frasi intricate, di immagini ricorrenti e di simbolismi enigmatici, un universo narrativo in cui il tempo perde la sua linearità e lo spazio si trasforma in un paesaggio onirico.

La sua scrittura, spesso definita “post-moderna”, sfida le convenzioni narrative tradizionali e invita il lettore a partecipare attivamente alla costruzione del significato, a decifrare i codici e a interpretare le allusioni.

È un’esperienza di lettura che richiede impegno e dedizione, ma che offre in cambio una ricchezza di suggestioni e una profonda riflessione sulla condizione umana, sull’assurdità dell’esistenza e sulla fragilità dei legami.

La recente consacrazione con il Premio Nobel rappresenta dunque non solo un riconoscimento al valore dell’opera, ma anche un invito a riscoprire e approfondire la complessa e affascinante visione del mondo di László Krasznahorkai.