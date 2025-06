Luca Guadagnino, Maestro del Cinema: Premio Fiesole 2025

Il panorama culturale toscano si arricchisce di un prestigioso riconoscimento: Luca Guadagnino sarà il prossimo a ricevere il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema nel 2025. L’annuncio, formulato durante la presentazione del progetto “Apriti Cinema”, l’arena cinematografica estiva promossa dal Comune di Firenze che animerà Piazza Pitti dal 16 giugno al 27 luglio, celebra un autore che ha saputo ridefinire i confini del cinema contemporaneo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiesole, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Gruppo Yoscano) e la Fondazione Sistema Toscana, sotto la direzione artistica di Simone Emiliani, sottolinea l’importanza di sostenere e valorizzare figure che contribuiscono a elevare il cinema italiano a livelli di eccellenza globale.In preparazione del conferimento del premio, l’arena estiva “Apriti Cinema” offrirà al pubblico un omaggio a Guadagnino con una retrospettiva cinematografica che includerà proiezioni di opere significative come “A Bigger Splash”, “Chiamami col tuo nome” e “Challengers”. La cerimonia ufficiale, che si terrà in autunno, segnerà un momento di celebrazione per la carriera del regista e rafforzerà il legame tra Fiesole e il cinema d’autore.La Sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, ha espresso la sua profonda soddisfazione per questa scelta, sottolineando come il premio rappresenti un simbolo di rinnovamento per la città, inaugurando la sua guida con un riconoscimento a un artista capace di scavare nell’animo umano con una sensibilità unica e un’estetica inconfondibile. Scaletti ha anche voluto onorare la memoria di Claudio Carabba, figura chiave nel percorso del premio e un fervente sostenitore del cinema italiano.L’inserimento di Luca Guadagnino nella galleria dei Maestri del Cinema di Fiesole lo affianca a un pantheon di giganti del grande schermo, un gruppo eterogeneo che spazia dai pionieri del passato come Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles e Stanley Kubrick, ai maestri contemporanei come Gabriele Salvatores, Liliana Cavani, Asghar Farhādi, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo, Nanni Moretti, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach. Questo prestigioso elenco testimonia l’impegno del premio Fiesole nel riconoscere non solo l’eccellenza tecnica e la maestria narrativa, ma anche la capacità di innovare, di provocare e di lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema. Il premio rappresenta un importante segnale di attenzione verso la continua evoluzione del linguaggio cinematografico e un invito a sostenere la creatività e l’audacia degli autori che contribuiscono a definirla.