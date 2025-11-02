Lucca Comics e Games 2025: Trionfo di numeri e omaggio alla Francia

Lucca Comics e Games 2025 si è conclusa con un trionfo di numeri, superando le aspettative e consolidando il suo ruolo di pilastro della cultura pop europea.

Oltre 280.000 partecipanti hanno affollato le strade e i palazzi storici di Lucca, testimoniando un evento che ha visto la partecipazione di oltre 900 ospiti internazionali, 730 espositori e una vibrante comunità di 30.000 cosplayer ufficiali, animando 1500 appuntamenti e 12 mostre tematiche.

L’edizione 2025 ha dedicato un omaggio sentito alla Francia, patria di una straordinaria diversità culturale e di un’influenza profonda sulla cultura pop globale.

Il tema “French Kiss” ha incarnato l’idea di un ponte ideale tra mondi e linguaggi, un abbraccio che celebra l’incontro e la fusione di idee.

Quest’immagine si è concretizzata nel suggestivo manifesto realizzato dall’illustratrice Rébecca Dautremer, che ha sapientemente interpretato il tema attraverso una potente simbologia della libertà espressiva.

Un elemento particolarmente suggestivo è stata la trasformazione della Limonaia di Palazzo Guinigi, che per una settimana ha riprodotto fedelmente l’atelier dell’artista francese, ricreando con cura l’arredamento e l’atmosfera della sua residenza bretone, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva unica.

A celebrare questa edizione, arriva nelle sale italiane il 10, 11 e 12 novembre “I Love Lucca Comics e Games”, un documentario cinematografico prodotto da All At Once.

Nato dall’intuizione di Andrea Romeo e Manlio Castagna, quest’ultimo regista e sceneggiatore, il film-documentario penetra nel cuore del festival, catturando la sua energia palpabile e le emozioni intense che lo animano.

Non si tratta di una semplice cronaca, ma di un’esplorazione approfondita dell’identità del festival, svelandone la complessità e il valore culturale.

Attraverso interviste esclusive e testimonianze dirette, il documentario offre uno sguardo privilegiato sulla creazione e l’organizzazione del festival, mettendo a confronto diverse voci autorevoli: il regista Gabriele Mainetti, l’autore per ragazzi R.

L.

Stine, la scrittrice Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, il maestro Sensei Yoshitaka Amano, e, soprattutto, alcune delle persone che rendono Lucca Comics e Games un’esperienza indimenticabile.

Il film non si limita a presentare i volti noti, ma dà voce anche ai visitatori, coloro che vivono e respirano l’atmosfera unica del festival, contribuendo a creare un mosaico di storie, passioni e ricordi che definiscono l’anima di Lucca Comics e Games, un evento di risonanza internazionale che continua a ispirare e a connettere persone di ogni età e provenienza.