Malore a Firenze per Fuksas, 82 anni e un’icona dell’architettura

Ieri a Firenze, una serata destinata alla celebrazione di una vita dedicata all’architettura e al design, si è interrotta con un episodio di preoccupazione per Massimiliano Fuksas, figura di spicco del panorama creativo internazionale.

L’architetto romano, che compiva ieri 82 anni, è stato trasportato presso l’ospedale Santa Maria Nuova per una serie di approfondimenti clinici, in seguito a un improvviso malessere sopraggiunto durante una cena conviviale.

La serata era iniziata con un importante appuntamento al Nuovo Teatro Nazionale, dove Fuksas, affiancato dall’architetto Marco Casamonti, ha presentato il suo più recente libro, “È stato un caso”, un’occasione per ripercorrere il suo percorso professionale, costellato di opere innovative e di una visione audace che ha contribuito a ridefinire il concetto di spazio e di architettura contemporanea.

Il malore, manifestatosi durante la cena successiva, ha interrotto bruscamente la celebrazione, richiedendo l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale.

Nonostante l’evento, le condizioni di Fuksas non destano particolare allarme, stando a quanto riferito.

L’episodio solleva riflessioni sulla fragilità del corpo umano, anche in chi ha dedicato la propria esistenza alla creazione di opere di straordinaria forza e bellezza.

La carriera di Fuksas, segnata da sperimentazioni coraggiose e da una costante ricerca di nuove forme espressive, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’architettura, spingendo i confini del possibile e influenzando intere generazioni di progettisti.

La sua visione, permeata da una profonda comprensione della relazione tra spazio, luce e uomo, ha dato vita a progetti iconici, che testimoniano un approccio multidisciplinare, che unisce arte, tecnologia e design. Il gesto di presentare il libro “È stato un caso” in dialogo con un altro architetto, Casamonti, sottolinea l’importanza della condivisione e del confronto nel processo creativo, un aspetto fondamentale per lo sviluppo di nuove idee e per il progresso dell’architettura.

L’augurio è che questa interruzione sia breve e che l’architetto possa presto tornare alla sua attività, continuando a ispirare e a innovare il mondo del design.