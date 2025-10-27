Marco Mengoni a Firenze: tre date sold-out per Live in Europe 2025

Marco Mengoni torna a Firenze per un trittico di concerti sold-out, un appuntamento imperdibile che segna l’inizio del suo tour europeo “Live in Europe 2025”.

Il Mandela Forum, teatro di queste tre serate (28, 29 e 31 ottobre), si appresta ad accogliere un artista in piena evoluzione, reduce dal clamoroso successo del precedente tour negli stadi, che ha visto la vendita di oltre 500.000 biglietti.

“Live in Europe 2025” non è semplicemente un tour, ma un’immersione profonda nell’universo interiore di Mengoni.

Un percorso artistico che lo vede protagonista di una riflessione intima e coraggiosa sulla vita, la società e il significato dell’esperienza umana.

L’artista concepisce la musica come un veicolo privilegiato per esplorare queste tematiche, per dare voce a fragilità e rinascita, per svelare la bellezza intrinseca anche nei momenti di smarrimento e decostruzione.

“Questo tour è la sintesi di ciò che sono, di ciò che ho appreso, della mia visione del mondo”, afferma Mengoni, sottolineando come la crescita personale si rifletta inevitabilmente nella creazione artistica.

Lo spettacolo è concepito come un’opera teatrale in cui la musica è l’elemento catalizzatore di un racconto visivo ed emotivo.

Ogni aspetto, dalla scenografia all’illuminazione, è stato curato meticolosamente dall’artista stesso, che ha voluto creare un’esperienza coinvolgente e sensoriale per il pubblico.

Sul palco, Mengoni sarà affiancato da una formazione musicale imponente, composta da tredici elementi, e da sei performer, le cui coreografie, ideate dal rinomato Daniele Sibilli, intensificano l’impatto emotivo della performance.

Le sequenze coreografiche, che spaziano dall’intensità solistica di “Un fiore contro il diluvio” alla dinamicità di “Mi fiderò” e alla suggestività di “La casa azul”, non sono semplici accompagnamenti, ma elementi integranti della narrazione, capaci di amplificare il messaggio artistico e di creare un’atmosfera unica e suggestiva.

“Live in Europe 2025” si preannuncia quindi come un evento imperdibile, un’occasione per immergersi nel mondo di Marco Mengoni e per lasciarsi trasportare dalla sua musica, potente e profondamente emozionante.