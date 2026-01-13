Mehta a Firenze: Sinfonie, Mozart e un omaggio a Beethoven.

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha annunciato una riorganizzazione significativa della sua programmazione invernale e primaverile, con un concerto straordinario inaspettato a inaugurare una serie di eventi che vedono protagonisti alcuni dei più eminenti direttori e solisti del panorama musicale internazionale.

L’evento del 21 gennaio, originariamente dedicato a una performance di “Pas de deux for toes and fingers” con la presenza di Svetlana Zakharova e Vadim Repin, è stato purtroppo sospeso, lasciando spazio a un concerto sinfonico orchestrato da Zubin Mehta.

Questo incontro imprevisto offrirà all’uditorio l’opportunità di ascoltare due pilastri del repertorio romantico: la Sinfonia n. 3 in re maggiore, D.

200, di Franz Schubert, un’opera che incarna l’ideale di bellezza e trascendenza del compositore austriaco, e la Sinfonia n. 5 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, un viaggio emotivo attraverso la gioia, la malinconia e l’eroismo.

La presenza di Mehta non si limita a questo evento fuori programma.

Il maestro tornerà a Firenze il 6 febbraio per un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, un omaggio al genio salisburghese che sarà riproposto in successivi appuntamenti a Lugano, presso il prestigioso LAC, il 7 febbraio, e a Lucca, al Teatro del Giglio, il 10 febbraio.

Un cambiamento di direzione interessa poi il concerto del 3 aprile, originariamente previsto con Mehta alla guida per l’esecuzione della monumentale Missa Solemnis in re maggiore, op.

123, di Ludwig van Beethoven. In questa occasione, il testimone sarà preso da Vasily Petrenko, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Maggio in un’interpretazione di quest’opera sacra di profonda spiritualità e complessità strutturale.

L’esecuzione de “Das Lied von der Erde” (Il Canto della Terra), l’intensa e malinconica opera di Gustav Mahler, prevista per il 23 aprile, vedrà Thomas Guggeis subentrare a Mehta, portando la sua sensibilità e visione interpretativa a questo capolavoro che esplora temi di mortalità, natura e nostalgia.

Il culmine della stagione sarà segnato dal concerto del 29 aprile, giorno del novantesimo compleanno di Zubin Mehta.

L’occasione sarà celebrata con un’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re minore, op.

125, di Beethoven, un’opera che simboleggia la speranza, la redenzione e la fratellanza universale, interpretata con la partecipazione dell’Orchestra e del Coro del Maggio.

Questa performance suggella un legame artistico duraturo tra il maestro Mehta e il Teatro del Maggio, un dialogo musicale che continua a ispirare e commuovere il pubblico.

La riorganizzazione della programmazione, pur comportando alcune modifiche, si presenta come un’opportunità per ampliare l’offerta concertistica, mettendo in luce diverse sensibilità direttoriali e arricchendo il panorama musicale fiorentino.