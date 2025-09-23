Michelangelo a Santo Spirito: 25 Anni di Fede e Genio

Un Quarto di Secolo di Fede e Genio: Santo Spirito Rievoca l’Eredità di MichelangeloLa Basilica di Santo Spirito, scrigno di storia e spiritualità nel cuore di Firenze, si appresta a celebrare un anniversario di profondo significato: i venticinque anni di presenza del Crocifisso attribuito a Michelangelo, opera che incarna un momento cruciale nella formazione e nell’evoluzione artistica del sommo maestro.

Un ciclo di iniziative, dal sapore profondamente agostiniano, si dispiegherà tra ottobre e dicembre, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’immersione nella Firenze rinascimentale, nel rapporto complesso tra fede, potere e arte.

L’evento non si limita a una mera commemorazione, ma si propone come un percorso intellettuale e spirituale alla scoperta dell’influenza di Santo Spirito nella genesi del genio michelangiolesco.

La Basilica, infatti, fu per il giovane artista un luogo di accoglienza e formazione, un rifugio dove poter affinare le proprie capacità e confrontarsi con le sfide del suo tempo.

Il Crocifisso, giunto a Santo Spirito nel 2000, testimonia questo legame profondo, rappresentando un gesto di gratitudine verso la comunità agostiniana che lo ospitò.

Il programma è strutturato per offrire una pluralità di prospettive, combinando approfondimenti storici e artistici con momenti di celebrazione culturale.

La conferenza inaugurale, affidata a Giovanni Cipriani il 14 ottobre, esplorerà il contesto storico-politico che caratterizzò l’epoca di Piero dei Medici e Savonarola, illuminando le influenze che plasmarono la sensibilità artistica di Michelangelo.

Marco Passeri, l’11 novembre, si concentrerà sull’analisi dell’altare maggiore della Basilica, elemento centrale del progetto architettonico di Brunelleschi e testimone silenzioso della storia religiosa e artistica di Firenze.

Il 21 novembre, un concerto con Edoardo Materassi offrirà un’esperienza emozionante attraverso la musica del Rinascimento, mentre il 2 dicembre Enrico Sartoni offrirà un’analisi dettagliata del Crocifisso, svelandone i significati simbolici e l’importanza nella produzione artistica giovanile di Michelangelo.

Parallelamente, saranno presentati volumi dedicati all’artista, arricchendo l’offerta culturale e promuovendo la ricerca sul suo operato.

L’annullo filatelico, un omaggio tangibile al genio fiorentino, completerà il quadro celebrativo.

Il culmine delle celebrazioni sarà segnato dall’inaugurazione del presepe e dal concerto di Natale, in una suggestiva atmosfera di fede e speranza.

Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, ha sottolineato l’intento di rendere queste iniziative un’occasione di dialogo e condivisione, un invito a riscoprire il patrimonio storico-artistico e spirituale che la Basilica custodisce gelosamente.

Un percorso attraverso il genio di Michelangelo, un viaggio nel tempo e nella fede, per celebrare un quarto di secolo di presenza di un’opera che continua a commuovere e ispirare.