Pappano a Fiesole: Incontro con i Giovani Talenti Musicali

La prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole ha ospitato questa mattina una visita di grande significato, accogliendo il Maestro Antonio Pappano, figura di rilievo nel panorama musicale internazionale. A oltre un quarto di secolo dalla sua ultima performance a Firenze, il Direttore Principale della London Symphony Orchestra torna sul palco del Maggio Musicale Fiorentino, un evento atteso con trepidazione.L’accoglienza, curata dalla Presidente della Fondazione e Sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, e dalla Sovrintendente Anna Maria Meo, ha visto il Maestro Pappano immerso per l’intera mattinata in un ambiente vibrante di apprendimento e dedizione. Lungi da una mera visita formale, l’esperienza ha contemplato l’osservazione diretta di prove e lezioni, un’opportunità per Pappano di interagire con i giovani talenti che compongono la comunità musicale fiesolana. L’entusiasmo del Maestro è stato palpabile, riflettendo un apprezzamento profondo per il solido progetto formativo che caratterizza la Scuola. Particolarmente toccanti sono stati i momenti dedicati ai “Piccolissimi Musici”, un’orchestra di archi, arpa, pianoforti e percussioni guidata da Marina Raimondi, Katja Todorow, Luna Michele e Lisa Napoleone, e all’ensemble di archi “Crescendo Molto”, un gruppo di adolescenti sotto la direzione di Martina Chiarugi. Pappano ha elogiato l’abilità delle docenti e la notevole maturità dei giovani musicisti, sottolineando la creatività e l’impegno che permeano l’ambiente.Il tour della Scuola, sempre affiancato dalla Sovrintendente Meo, ha incluso l’osservazione di lezioni di quartetto tenute dai Quartetti Gynaikos (con Edoardo Rosadini) e Kantor (con Francesca Piccioni e Giorgio Casati), evidenziando la raffinatezza e la profondità del lavoro cameristico. Il Maestro ha espresso ammirazione per la naturalezza con cui i giovani esecutori affrontano il vasto repertorio quartettistico, frutto di un percorso di crescita musicale costantemente supportato fin dalla più tenera età. La visita si è conclusa con un incontro con alcuni musicisti di lunga data, tra cui Andrea Lucchesini e Gregori Lecoeur, impegnati nelle loro lezioni di perfezionamento, e con l’ascolto attento delle lezioni dei rinomati specialisti Francesco Dillon e Alda Dalle Lucche, confermando il valore della Scuola come centro di eccellenza nella formazione musicale e un terreno fertile per il talento emergente. La presenza di Pappano ha rappresentato un momento di ispirazione e riconoscimento per l’intera comunità fiesolana.