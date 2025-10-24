Piovano-Pappano e Berio: Un Omaggio Musicale a Firenze

Un Dialogo tra Giganti e un Tributo al Genio Berio: la Stagione degli Amici della Musica di FirenzeIl Teatro della Pergola di Firenze si appresta ad accogliere un incontro di rara intensità musicale: il celebre violoncellista Luigi Piovano e il rinomato pianista Antonio Pappano, figure di spicco nel panorama musicale internazionale, si esibiranno domani alle ore 16:00 in un concerto dedicato a due maestri del Romanticismo tardo: Johannes Brahms e Sergej Rachmaninov.

L’esecuzione della Sonata n.1 in mi minore, op.

38 di Brahms e della Sonata in sol minore, op.

19 di Rachmaninov, promette un viaggio emozionante attraverso paesaggi sonori densi di espressività e virtuosismo.

La storia di questa collaborazione artistica affonda le radici in un lontano incontro al Tuscan Sun Festival di Cortona, più di vent’anni fa.

Il legame si è rinsaldato nel 2005, quando Pappano ha assunto la direzione musicale dell’Orchestra di Santa Cecilia a Roma, ensemble in cui Piovano ricopre il ruolo di primo violoncello solista.

Da allora, il duo ha consolidato una partnership fertile, caratterizzata da esibizioni memorabili in sedi prestigiose come le Serate Musicali di Milano, Musica Insieme a Bologna, gli Amici della Musica di Perugia, la Barattelli all’Aquila, il Ravello Festival, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Bozar di Bruxelles e la Philharmonie di Essen. La loro profonda intesa musicale si è tradotta in un primo CD, pubblicato nel 2020 da Arcana, che raccoglie le due Sonate di Brahms e le due Romanze di Martucci, testimonianza di un repertorio ampio e raffinato.

L’impegno degli Amici della Musica di Firenze non si esaurisce con questo concerto, ma si estende a una celebrazione più ampia del centenario di Luciano Berio, figura chiave nella musica del XX secolo.

Domenica 26 ottobre, il Teatro Niccolini sarà il palcoscenico di un evento di portata eccezionale: l’esecuzione integrale delle quattordici Sequenze per strumento (e voce) solista, un’opera monumentale che sfida le convenzioni e apre nuove prospettive nella composizione musicale.

A interpretare questo complesso ciclo saranno musicisti di altissimo livello, molti dei quali legati a Berio da un rapporto di amicizia e ispirazione.

Tra questi spiccano Eliot Fisk, chitarrista dedicatario di opere significative, e Teodoro Anzellotti, fisarmonicista che ha contribuito a esplorare le potenzialità espressive di questo strumento.

Il gruppo sarà completato da Silvia Careddu, Gunnhildur Einarsdóttir, Laura Catrani, Andrea Lucchesini, Gerard Costes Ferré, Daniele Valabrega, Diego Dini Ciacci, Francesco D’Orazio, Marcus Weiss, Antonio Faillaci, Diego Chenna e Giovanni Gnocchi.

Andrea Lucchesini, direttore artistico dell’iniziativa, rientrerà in scena in veste di interprete, testimoniando il suo profondo legame con l’opera di Berio.

L’evento si arricchisce inoltre di un convegno, “Quattro passaggi intorno alle Sequenze di Luciano Berio”, che si terrà alle ore 11, sempre al Teatro Niccolini, per analizzare le molteplici sfaccettature dell’attività compositiva del maestro.

Il convegno, curato da Angela Ida De Benedictis (Paul Sacher Stiftung, Centro studi Luciano Berio), vedrà la partecipazione di Mila De Santis (Università di Firenze), Oreste Bossini (Rai Radio 3) e Ulrich Mosch (Università di Ginevra), offrendo una prospettiva critica e approfondita sull’eredità di Berio nel panorama musicale contemporaneo.

La giornata si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica, un omaggio a due giganti del passato e una celebrazione del genio di un compositore innovatore.