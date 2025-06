Pisa Chinese Film Festival: Cinema, cultura e nuovi orizzonti cinesi

Il Pisa Chinese Film Festival, quattordicesima edizione, si configura come un ponte culturale tra l’Italia e la Cina, un’occasione unica per esplorare le metamorfosi e le audaci sperimentazioni del cinema cinese contemporaneo. In collaborazione con il Cinema Arsenale e il Far East Film Festival di Udine, e con il prezioso supporto dell’Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant’Anna, la rassegna, dal 23 al 26 giugno, invita il pubblico a immergersi in un caleidoscopio di generi cinematografici.Il tema scelto, “Le storie del ventaglio. Generi e ibridazioni nel cinema cinese contemporaneo”, riflette la volontà di decostruire i confini tradizionali, svelando una cinematografia che si nutre di influenze globali ma che al contempo recupera e rielabora l’eredità culturale cinese. Non si tratta più di catalogare le opere in categorie rigide, ma di osservare la loro capacità di fondere thriller, fantascienza, fantasy, avventura ed epica in narrazioni innovative e spesso sorprendenti.L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente significativa per la presenza di Lin Jianjie, giovane regista emergente che incarna la “nuova onda” del cinema cinese di genere. Giovedì, il festival offrirà l’anteprima nazionale del suo film “Brief history of a family”, un evento che segnerà un punto di rottura con le convenzioni del passato, aprendo nuove prospettive sulla scena cinematografica cinese.Le proiezioni, a ingresso gratuito, si svolgeranno all’arena estiva Parco delle Concette, un contesto suggestivo che unisce la storia delle mura pisane all’innovazione culturale del cinema orientale. La scelta di una location all’aperto amplifica l’esperienza sensoriale, creando un’atmosfera conviviale e accessibile a tutti.Wu Xueyan, direttrice dell’Istituto Confucio, sottolinea come il Pisa Chinese Film Festival rappresenti il principale punto di riferimento per la promozione delle nuove tendenze del cinema cinese in Italia. L’istituto si è dedicato con impegno a favorire un dialogo interculturale profondo e duraturo, utilizzando il linguaggio universale del cinema come veicolo di scambio e comprensione reciproca. Il festival non è solo una vetrina di opere cinematografiche, ma un progetto volto a costruire ponti tra due mondi, a promuovere la conoscenza della cultura cinese e a stimolare la riflessione su temi universali. La rassegna ambisce a diventare un punto di riferimento imprescindibile per chiunque desideri approfondire la ricchezza e la complessità del panorama cinematografico cinese contemporaneo, un panorama in costante evoluzione e sempre più aperto al mondo.