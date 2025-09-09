Pisa University Press al Pisa Book Festival: tra storia, AI e Ustica

Pisa University Press al Pisa Book Festival: tra storia, giustizia e nuove frontiere dell’intelligenza artificialeLa 23ª edizione del Pisa Book Festival, un appuntamento imprescindibile per gli amanti della cultura e del libro, vedrà protagonista la Pisa University Press, la prestigiosa casa editrice dell’Università di Pisa, con un ricco programma di eventi e novità editoriali.

L’impegno dell’ateneo pisano si concretizza in un percorso che attraversa discipline diverse, dall’indagine storica alla riflessione etica, fino all’analisi delle implicazioni tecnologiche del nostro tempo.

Al centro dell’attenzione, il ritorno di un’opera fondamentale: l’edizione aggiornata di “A tu per tu con il caso Ustica”, di Carlo Casarosa.

Il libro, frutto di anni di intensa attività come consulente del giudice Rosario Priore e dell’iter giudiziario ancora in corso, propone una prospettiva innovativa, definita “verità ingegneristica”.

Casarosa, con rigore scientifico e attenzione ai dettagli, ricostruisce le dinamiche dell’accaduto, offrendo un quadro plausibile, basato su dati oggettivi e ragionamenti logici, che tenta di superare le incertezze e le lacune che hanno caratterizzato la vicenda.

La presentazione, in programma il 5 ottobre alle 11 nell’auditorium del Museo delle Navi, sarà arricchita dalla presenza di Fabrizio Colarieti, giornalista specializzato in stragi, e Massimiliano Giannantoni, vice caporedattore di Sky Tg24, per un confronto stimolante e approfondito.

Accanto a questa pietra miliare dell’inchiesta, Pisa University Press presenta “San Torpè e San Paolino, martiri di Nerone.

Passioni e culti fra Provenza, Pisa e Lucca (secoli IX-XIV)”, un’opera che intreccia storia, religione e politica medievale.

Mauro Ronzani, autore e docente dell’Università di Pisa, ci conduce in un viaggio affascinante attraverso le dinamiche territoriali e le rivalità religiose che hanno animato la Toscana e la Provenza tra il IX e il XIV secolo.

La Passio di San Torpè, un testo scritto poco dopo l’834, divenne fulcro di una disputa tra Pisa e Lucca, con conseguenze significative per la costruzione di identità locali e la diffusione del culto dei santi.

La presentazione, il 5 ottobre alle 18 presso la Torre Guelfa, sarà un’occasione per esplorare le complessità del culto medievale e la sua influenza sulla storia delle città.

Il panorama delle nuove pubblicazioni si arricchisce ulteriormente con “Algoritmi della scelta.

Etica, politica e identità nell’epoca dell’intelligenza artificiale”, un volume collettaneo che affronta le sfide etiche e sociali poste dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

Pierluigi Barrotta e Antonio Masala, curatori del volume, raccolgono contributi che analizzano l’impatto degli algoritmi sulla nostra capacità di scegliere, sulle nostre relazioni sociali e sulla costruzione della nostra identità.

Un’indagine cruciale per comprendere le implicazioni di una tecnologia che sta trasformando radicalmente il mondo che ci circonda.

La presenza di Pisa University Press al Pisa Book Festival conferma l’impegno dell’ateneo pisano nella promozione della ricerca scientifica e nella diffusione della cultura, offrendo al pubblico un’occasione unica per confrontarsi con temi di grande attualità e per approfondire la conoscenza di un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore.

Il festival si configura così come un ponte tra la ricerca accademica e il dibattito pubblico, un luogo di incontro e di scambio intellettuale che contribuisce a nutrire la passione per il libro e la cultura.