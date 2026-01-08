Pistoia Capitale del Libro 2026: Inizia l’Avventura del Leggere

Il 10 gennaio segnerà l’apertura ufficiale del percorso di Pistoia come Capitale Italiana del Libro 2026, un riconoscimento prestigioso conferito dal Ministero della Cultura che ambisce a ridefinire il ruolo della lettura e della letteratura nel tessuto sociale nazionale.

L’evento inaugurale, che si terrà al Teatro Manzoni a partire dalle ore 16:00, presenterà il progetto “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”, un’iniziativa che mira a creare una rete sinergica tra istituzioni culturali, istituzioni scolastiche, librerie indipendenti e associazioni del territorio.

Il progetto si fonda su un’idea centrale: la lettura non è un’attività elitaria, ma un motore di sviluppo personale e collettivo, uno strumento potente per la costruzione di una comunità più consapevole e resiliente.

La lectio magistralis di Aldo Cazzullo, “Francesco e Dante, nascita di una Nazione”, costituirà il fulcro intellettuale dell’evento inaugurale.

Attraverso un’analisi profonda e suggestiva, Cazzullo esplorerà le figure di San Francesco d’Assisi e Dante Alighieri, due pilastri fondamentali dell’identità italiana.

Francesco, con la sua capacità di comunicare direttamente con il popolo nella lingua volgare, e Dante, artefice di una lingua che ha definito l’idea stessa di nazione, rappresentano l’embrione di un’Italia unita e culturalmente ricca.

La loro eredità, riletta alla luce del presente, invita a riflettere sulle radici profonde del nostro patrimonio culturale e sulla responsabilità di custodirlo e valorizzarlo.

L’edizione di Pistoia Capitale Italiana del Libro si preannuncia particolarmente articolata e inclusiva, con oltre 1500 appuntamenti previsti.

L’ambizione è di superare i confini degli spazi culturali tradizionali, estendendo l’esperienza della lettura in luoghi inaspettati e accessibili a tutti.

Parchi urbani, circoli ricreativi, frazioni montane, ambulatori pediatrici, botteghe artigiane: ogni luogo sarà trasformato in un palcoscenico letterario, integrando i festival già consolidati nel territorio con azioni mirate alla promozione della lettura, capaci di intrecciarsi con le dinamiche quotidiane della vita cittadina.

Questo approccio innovativo, sostenuto dal Ministero della Cultura, intende confermare il valore della lettura come fattore di coesione sociale e di stimolo alla partecipazione civica.

Pistoia si candida a essere più di una semplice città ospite; aspira a farsi guida in un processo di riscoperta del piacere e dell’importanza della lettura, trasformando ogni cittadino in un protagonista attivo e consapevole di questa straordinaria avventura culturale.

Il dossier presentato da Pistoia sottolinea l’impegno a creare un’esperienza memorabile e trasformativa per l’intera comunità, un percorso di crescita intellettuale e umana che possa lasciare un’eredità duratura per le future generazioni.