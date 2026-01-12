Pitti Uomo 109: Sfide, Innovazione e Nuovi Orizzonti

Pitti Uomo 109: Un Crocevia di Sfide, Innovazione e Nuovi Orizzonti per la Moda Maschile ItalianaPitti Uomo, il salone fiorentino di riferimento per la moda maschile, si appresta ad aprire le sue porte per l’edizione 109 (13-16 gennaio 2026), alla Fortezza da Basso, in un contesto globale complesso e in rapida evoluzione.

L’evento si configura come un punto di snodo cruciale per le aziende italiane, desiderose di navigare le incertezze economiche e geopolitiche che affliggono il settore.

Un impegno rafforzato dal contributo del Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia Ice, volto a facilitare l’accesso e la presenza di buyer internazionali, veri motori di crescita per l’export.

Quest’anno, oltre 750 marchi, con una significativa componente estera (47%), presentano le loro proposte per la stagione autunno/inverno 2026/27.

La diversità delle offerte riflette un desiderio di rinnovamento e di risposta a una domanda di mercato in trasformazione.

Il momento storico si presenta arduo, segnato da tensioni geopolitiche, oscillazioni finanziarie e un crescente protezionismo, in particolare da parte degli Stati Uniti, mercato chiave per l’eccellenza italiana.

Questi fattori hanno inciso negativamente sulla performance del settore, come evidenziato dai dati di Confindustria Moda, che segnalano un calo del fatturato del 2,1% nel 2025 (con un giro d’affari di 11,2 miliardi di euro) e, soprattutto, un preoccupante segnale negativo nelle esportazioni (-2%).

La cerimonia di inaugurazione, con la presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dei vertici della fiera, assume quindi un significato strategico, segnando un punto di ripartenza e delineando le priorità per il futuro.

L’assegnazione del premio Pitti Immagine a Unicredit testimonia il riconoscimento del ruolo fondamentale delle istituzioni finanziarie nel sostenere la crescita e l’innovazione del settore.

Motion: Un Inno al Cambiamento e all’AvanguardiaIl tema guida di quest’anno, “Motion”, incarna la necessità impellente di dinamismo, adattabilità e una visione lungimirante.

L’installazione immersiva “Ancient/New Site”, dell’architetto francese Marc Leschelier, accoglie i visitatori con una suggestiva composizione di 18 monoliti in concrete canvas, un dialogo tra tradizione e innovazione, un’esperienza sensoriale che anticipa le tematiche affrontate all’interno del salone.

Ospiti d’Eccezione: Un Ponte tra Culture e TendenzePitti Uomo 109 si distingue per un programma di eventi e ospiti internazionali di altissimo profilo.

Hed Mayner, stilista israeliano trapiantato a Parigi, guest designer dell’edizione, presenterà una collezione che incarna la sua visione concettuale e architettonica, frutto di un percorso artistico che spazia dalla lavorazione della pelle e dei gioielli all’impegno come direttore creativo per Reebok.

La scena giapponese, terreno fertile per sperimentazioni e contaminazioni, sarà protagonista di un ricco calendario di eventi.

La sfilata “gentleman” per le vie di Firenze, organizzata dal collettivo Sebiro Sanpo, e la presenza del guest designer Soshi Otsuki, vincitore dell’LVMH Prize for young fashion designers 2025, offriranno spunti di riflessione sulla moda che guarda al passato, reinterpretando l’estetica degli anni ’80, l’epoca del “baburu keiki”, quando Tokyo era il laboratorio di tendenze globali.

Shinya Kozuka, anima e fondatore del suo brand eponimo, porterà a Firenze l’energia vibrante di Tokyo, fondendo atmosfere urbane e ispirazioni workwear.

Nuove Frontiere: Profumeria Artistica e OltreLa crescente attenzione dell’uomo contemporaneo verso il proprio benessere e la cura della persona si riflette nell’introduzione di una nuova area dedicata alla profumeria artistica, una declinazione di lusso e ricercatezza che arricchisce l’offerta di Pitti Uomo.

Questa innovazione testimonia un’evoluzione del concetto di mascolinità, sempre più orientato alla ricerca di esperienze sensoriali uniche e distintive.

Pitti Uomo 109 si conferma, dunque, un osservatorio privilegiato sulle tendenze del futuro, un crocevia di idee, talenti e opportunità per le aziende italiane che aspirano a consolidare la propria posizione nel mercato globale.