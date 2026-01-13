cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
Firenze Cultura

Pitti Uomo: L’Esercito Italiano porta in Fortezza l’heritage alpino

Redazione Firenze
Redazione Firenze

Pitti Uomo 109, il salone internazionale del menswear che anima Firenze dal 13 al 16 gennaio, ospita quest’anno una presenza significativa: l’Esercito Italiano, attraverso il suo marchio di abbigliamento sportivo, Esercito sportswear.
La collezione autunno/inverno 2026/27 si configura non come un semplice assortimento di capi, ma come un’esplorazione estetica e funzionale ispirata all’ambiente montano, con particolare attenzione alle atmosfere fredde e ai panorami sublimi delle alte quote.
La genesi di questa collezione affonda le sue radici in una partnership strategica e operativa con le prestigiose Truppe Alpine dell’Esercito.

Un’alleanza che ha trasceso la mera collaborazione commerciale, divenendo un vero e proprio processo di co-creazione.

L’obiettivo è stato quello di sviluppare una linea di abbigliamento specifica, pensata per i militari impiegati nell’assistenza e nella sicurezza sulle piste durante le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa esigenza, profondamente radicata nella funzionalità e nella resistenza agli elementi, ha contribuito a plasmare l’identità della collezione nel suo complesso.

I capi presentati in Fortezza non si limitano quindi a riflettere le necessità di chi opera in condizioni estreme, ma si traducono in un’offerta stilistica versatile e adatta al lifestyle urbano.

L’influenza tecnica è palpabile, non solo nelle proposte dedicate allo sci alpino – caratterizzate da performance elevate e attenzione ai dettagli – ma anche nelle linee più orientate alla moda per il quotidiano.
Materiali innovativi, come la poliammide rinforzata e l’elastan ad alta elasticità, sono protagonisti indiscussi, garantendo comfort, traspirabilità e libertà di movimento.
Dettagli funzionali, mutuati dall’abbigliamento militare – tasche strategicamente posizionate, cerniere a tenuta stagna, sistemi di regolazione – si integrano armoniosamente con un design contemporaneo, creando un connubio tra robustezza e raffinatezza.

La collezione, lungi dall’essere una semplice rivisitazione di uniformi militari, rappresenta un’interpretazione moderna e sofisticata dell’heritage alpino, un omaggio alla forza, alla resilienza e alla bellezza selvaggia delle montagne.

Si tratta di un progetto che unisce la tradizione militare all’innovazione tessile e al design contemporaneo, creando un abbigliamento che non solo protegge dalle intemperie, ma esprime anche un’identità forte e distintiva.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap