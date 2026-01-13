Pitti Uomo: L’Esercito Italiano porta in Fortezza l’heritage alpino

Pitti Uomo 109, il salone internazionale del menswear che anima Firenze dal 13 al 16 gennaio, ospita quest’anno una presenza significativa: l’Esercito Italiano, attraverso il suo marchio di abbigliamento sportivo, Esercito sportswear.

La collezione autunno/inverno 2026/27 si configura non come un semplice assortimento di capi, ma come un’esplorazione estetica e funzionale ispirata all’ambiente montano, con particolare attenzione alle atmosfere fredde e ai panorami sublimi delle alte quote.

La genesi di questa collezione affonda le sue radici in una partnership strategica e operativa con le prestigiose Truppe Alpine dell’Esercito.

Un’alleanza che ha trasceso la mera collaborazione commerciale, divenendo un vero e proprio processo di co-creazione.

L’obiettivo è stato quello di sviluppare una linea di abbigliamento specifica, pensata per i militari impiegati nell’assistenza e nella sicurezza sulle piste durante le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa esigenza, profondamente radicata nella funzionalità e nella resistenza agli elementi, ha contribuito a plasmare l’identità della collezione nel suo complesso.

I capi presentati in Fortezza non si limitano quindi a riflettere le necessità di chi opera in condizioni estreme, ma si traducono in un’offerta stilistica versatile e adatta al lifestyle urbano.

L’influenza tecnica è palpabile, non solo nelle proposte dedicate allo sci alpino – caratterizzate da performance elevate e attenzione ai dettagli – ma anche nelle linee più orientate alla moda per il quotidiano.

Materiali innovativi, come la poliammide rinforzata e l’elastan ad alta elasticità, sono protagonisti indiscussi, garantendo comfort, traspirabilità e libertà di movimento.

Dettagli funzionali, mutuati dall’abbigliamento militare – tasche strategicamente posizionate, cerniere a tenuta stagna, sistemi di regolazione – si integrano armoniosamente con un design contemporaneo, creando un connubio tra robustezza e raffinatezza.

La collezione, lungi dall’essere una semplice rivisitazione di uniformi militari, rappresenta un’interpretazione moderna e sofisticata dell’heritage alpino, un omaggio alla forza, alla resilienza e alla bellezza selvaggia delle montagne.

Si tratta di un progetto che unisce la tradizione militare all’innovazione tessile e al design contemporaneo, creando un abbigliamento che non solo protegge dalle intemperie, ma esprime anche un’identità forte e distintiva.