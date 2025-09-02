Puccini a Firenze: un genio, un’anima italiana, un’eco nel tempo.

Puccini: un’anima italiana, un eco nel tempo.

Firenze celebra un genio e un legame storico.

Firenze si veste di musica e storia, accogliendo dal 3 al 10 settembre una mostra inedita dedicata a Giacomo Puccini, “La Nazione di Puccini: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio”.

Ospitata nelle evocative Sale d’Arme di Palazzo Vecchio – un omaggio all’identità fiorentina del compositore – l’esposizione, ad ingresso gratuito, è il frutto di una collaborazione tra il quotidiano La Nazione, il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane e la curatela esperta del giornalista Maurizio Sessa.

Dopo un’anteprima a Roma, un passaggio significativo a Lucca e Pisa, la mostra approda nel cuore della Toscana, arricchendo il panorama culturale cittadino.

L’allestimento, concepito come un viaggio immersivo nell’universo pucciniano, si articola in 36 pannelli tematici, un vero e proprio mosaico di articoli di giornale, fotografie d’epoca, documenti privati e testimonianze inedite.

Oltre ai materiali d’archivio, la mostra offre una visione inedita della vita del compositore, svelando aspetti meno noti della sua personalità e del suo percorso artistico.

Si spazia dalle missive appassionate indirizzate ai suoi cari, il marchese Piero Antinori e il conte Giuseppe della Gherardesca, che rivelano la sua sensibilità e il suo temperamento, al certificato di battesimo, un documento che ripercorre le radici dell’identità del Maestro.

Costumi storici rievocano le atmosfere delle sue opere, mentre una dettagliata mappa traccia i suoi viaggi, testimonianza del suo sguardo sempre rivolto al mondo e alle sue trasformazioni.

La mostra non è soltanto un’occasione per celebrare il centenario della scomparsa di Puccini, figura imprescindibile nel panorama musicale italiano e internazionale, ma anche per commemorare il 165° anniversario della fondazione de La Nazione, un quotidiano che ha saputo accompagnare e interpretare l’epoca del compositore, offrendo una piattaforma privilegiata per la diffusione della sua arte e la comprensione della sua visione.

Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, sottolinea con particolare orgoglio l’importanza di questa iniziativa: “Questa mostra rappresenta un omaggio non solo al genio musicale di Puccini, ma anche alla relazione intima e duratura che il nostro giornale ha coltivato con lui e con la sua storia.

Le pagine d’archivio ci restituiscono un patrimonio inestimabile, capace di illuminare la modernità e la forza innovativa di un compositore che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.

Riportare questo percorso a Firenze significa restituire alla città un tassello fondamentale della sua memoria culturale e del suo spirito civile, un tributo al legame indissolubile tra un artista e la sua terra.

” L’esibizione si propone dunque come un ponte tra passato e presente, un’opportunità per riscoprire un’Italia colta e appassionata, capace di generare talenti immortali.