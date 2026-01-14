Rag e Bone si Rinnova: Sartorialità e Denim al Pitti Uomo

A Pitti Uomo 109, il celebre marchio americano Rag e Bone, erede di una tradizione denim newyorkese e ora parte del gruppo Guess, annuncia una significativa metamorfosi sotto la guida creativa di Swaim Hutson. La collezione autunno/inverno 2026/27 non rappresenta una semplice evoluzione, ma una ridefinizione dell’identità Rag e Bone, con un’espansione strategica verso un’offerta sartoriale più articolata e distintiva.

Swaim Hutson, figura di spicco nel panorama internazionale del menswear, porta con sé vent’anni di esperienza e una profonda sensibilità per l’artigianalità e il tailoring maschile.

La sua carriera, costellata di successi come fondatore di Obedient Sons (finalista al prestigioso CFDA/Vogue Fashion Fund) e ruoli di direzione creativa presso 3.1 Phillip Lim, si traduce in una visione chiara per Rag e Bone: elevare il brand attraverso una fusione di heritage denim e sofisticata maestria sartoriale.

La collezione si articola attorno a un nucleo di valori ben precisi.

Il jeans, elemento fondante dell’universo Rag e Bone, recupera l’estetica degli anni ‘90, con un’attenzione particolare alla linea ‘Rb Raw’, un omaggio al denim grezzo nella sua essenza.

Questo denim, pur mantenendo la sua autenticità, è stato reinterpretato per offrire una vestibilità ottimale: si minimizza il restringimento naturale, si controlla lo scolorimento e si privilegia una sensazione di morbidezza al tatto, conciliando tradizione e comfort contemporaneo.

L’introduzione di una consistente sezione sartoriale segna una svolta significativa.

Questi capi, realizzati in un atelier portoghese, testimoniano l’impegno verso la qualità e la cura del dettaglio.

La scelta di tessuti italiani di eccellenza, provenienti da rinomati produttori come Vitale Barberis Canonico e Tollegno, eleva ulteriormente il livello dell’offerta.

La collezione si arricchisce di pantaloni chino dal taglio impeccabile, camicie arricchite da dettagli preziosi come bottoni in madreperla e ricami tono su tono che ne esaltano la texture, giacche in pelle dal design ricercato, capi in lana sartoriale che evocano l’eleganza senza tempo, capi in camoscio che aggiungono un tocco di lusso discreto e capi in nylon, funzionali e versatili.

L’espansione del marchio non si limita alla creazione di una nuova collezione, ma si proietta anche in una strategia di crescita territoriale.

L’apertura di nuovi flagship store ad Amsterdam, Düsseldorf, Metzingen e Londra, testimonia l’ambizione di Rag e Bone di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali.

Il pop-up invernale a Gstaad, rinomata località svizzera, rappresenta un’occasione per presentare la collezione in un contesto esclusivo, rafforzando l’immagine di un brand che unisce l’heritage americano con un’estetica raffinata e un’attenzione al dettaglio senza compromessi.

L’obiettivo è delineare un futuro per Rag e Bone come punto di riferimento per l’uomo contemporaneo, attento alla qualità, allo stile e alla sostenibilità.