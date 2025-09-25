Rock Contest: Iscrizioni prorogate al 29 settembre!

La 37ª edizione di Rock Contest, il rinomato concorso nazionale per giovani talenti musicali promosso da Controradio, amplia le proprie porte all’aspirazione artistica, estendendo il termine di iscrizione fino al 29 settembre.

Questa opportunità è rivolta a musicisti under 35, liberi da qualsiasi vincolo contrattuale con case discografiche o editori, e desiderosi di presentare tre brani inediti, espressione autentica della propria creatività.

Rock Contest non è solo un concorso, ma un vero e proprio ecosistema per la musica emergente, un crocevia di idee e un trampolino di lancio verso il successo.

Trenta progetti musicali, selezionati da una giuria di figure di spicco del panorama musicale italiano, avranno l’onore di esibirsi dal vivo a Firenze.

Il percorso sarà articolato in cinque intense serate eliminatorie, due semifinali coinvolgenti, e culminerà in una finale emozionante il 13 dicembre.

La scelta del luogo della finale, inizialmente prevista al celebre Viper Theatre, è stata rimodulata in seguito all’incendio che ha colpito il locale fiorentino.

L’evento si svolgerà, quindi, alla Casa del Popolo di Grassina, un ambiente intriso di storia e cultura, perfetto per celebrare la musica e la sua capacità di unire le persone.

Il montepremi, consistente in 3.000 euro per il vincitore, non si limita al riconoscimento economico.

Include anche l’opportunità di accedere a sessioni di registrazione in studi di livello professionale, residenze artistiche stimolanti e una serie di premi speciali, tra cui il prestigioso Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, il Premio Enrico Greppi Erriquez, il riconoscimento per la miglior performance live (Best Live) e il premio Ernesto De Pascale.

La giuria, composta da figure carismatiche come Coca Puma, Lamante, Emma Nolde, Whitemary, e rappresentanti di importanti case discografiche, agenzie di booking e direzioni artistiche di festival di rilievo nazionale, assicura un giudizio competente e attento a cogliere le sfumature di ogni proposta.

Rock Contest si configura come un palcoscenico privilegiato per valorizzare l’importanza della musica dal vivo, intesa come un momento di profonda condivisione, di crescita artistica e di connessione sociale, un’occasione unica per creare, sperimentare e connettersi con un pubblico appassionato.