Rolling Stones e Guess: Un’Epoca in Denim

La vibrante energia del leggendario tour americano dei Rolling Stones del 1978, un’epopea musicale che ha scolpito un’epoca, si fonde con l’estetica distintiva di Guess Jeans, dando vita a una capsule collection che incarna l’incontro tra due iconografie potenti.

L’iniziativa, curata da Nicolai Marciano, figura emergente all’interno del brand fondato dal padre, Paul Marciano, celebra un’eredità culturale condivisa e si rivela a Pitti Uomo 109 come un omaggio audace e stilisticamente ricercato.

La collezione, composta da circa dieci elementi chiave, trasciende la mera riproduzione di immagini d’archivio.

Si tratta di una reinterpretazione stilistica che attinge al linguaggio visivo del tour, mescolando elementi di abbigliamento workwear, denim iconico e capi d’abbigliamento sportivo, tipici dell’immaginario californiano.

I jeans, rigorosamente in denim, si abbinano a giacche strutturate e a capi più leggeri come t-shirt e camicie, arricchiti da ricami che riprendono la celebre “lingua” rossa, simbolo inconfondibile dei Rolling Stones fin dagli anni ’70.

Oltre al logo distintivo, la collezione integra la firma autografa di Mick Jagger, fotografie rare documentanti i momenti salienti del tour e grafiche originali pensate per evocare l’atmosfera nostalgica e l’energia grezza di quell’epoca.

L’obiettivo è quello di trasporre l’esperienza immersiva del tour e l’essenza del rock’n’roll in capi d’abbigliamento che riflettano l’anima ribelle e innovativa di Guess.

Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di una vera e propria fusione creativa, dove l’heritage musicale incontra l’estetica contemporanea.

In parallelo alla presentazione della capsule collection dedicata ai Rolling Stones, Guess Jeans ha offerto un anticipo della sua linea autunno/inverno 2026/27.

Questa collezione, fedele alla tradizione del brand, si immerge nell’atmosfera della West Coast americana, proponendo capi workwear dal fascino senza tempo, sia per uomo che per donna.

Jeans baggy, caratterizzati da lavaggi vintage che ne accentuano la patina vissuta, piumini oversize e giacche in eco-pelle, completano un’offerta volta a definire un nuovo standard di cool e comfort, rimanendo fedeli all’identità di Guess come sinonimo di stile californiano.

La scelta di presentare due collezioni così distinte sottolinea la capacità di Guess di dialogare con diverse sensibilità, mantenendo sempre un occhio attento alle tendenze del momento e un profondo rispetto per le proprie radici.