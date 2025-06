San Giovanni Fuorcivitas: il “Luogo del Cuore” più amato in Toscana.

San Giovanni Fuorcivitas, un’oasi di pace nel cuore di Pistoia, si è affermata come il “Luogo del Cuore” più amato in Toscana nell’ambito del censimento annuale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, giunto alla sua dodicesima edizione. Questo risultato, che la posiziona al ventitreesimo posto nella classifica nazionale, riflette un profondo legame emotivo tra i cittadini e questo luogo di culto, testimonianza storica e architettonica di un’identità culturale radicata.Il censimento “I Luoghi del Cuore” rappresenta un esperimento di democrazia partecipativa, un ponte tra i cittadini e il patrimonio nazionale. Non si tratta semplicemente di un sondaggio di preferenza, ma di un atto di consapevolezza e responsabilità verso la tutela del nostro inestimabile patrimonio culturale e ambientale. I voti, che nel caso di San Giovanni Fuorcivitas hanno raggiunto le 17.694 preferenze, si traducono in un segnale concreto indirizzato alle istituzioni, un invito a destinare risorse e attenzione a questi luoghi speciali.La classifica toscana, vibrante di diversità e bellezza, svela un panorama variegato di luoghi significativi. Al secondo posto, con un numero considerevole di voti (11.117), emerge una ferita aperta: il torrente Rovigo, a Palazzuolo sul Senio. Questa antica via d’acqua, un tempo selvaggia e incontaminata, si rivela ora teatro di un grave dissesto ambientale. Le piogge intense del marzo scorso hanno innescato uno smottamento, riportando alla luce una discarica abusiva risalente agli anni ’70, con conseguenze devastanti per l’ecosistema fluviale. Questo episodio tragico rappresenta un campanello d’allarme sullo stato di degrado ambientale in molte aree del Paese, e sottolinea l’urgente necessità di interventi di bonifica e di un approccio più sostenibile nella gestione del territorio.Segue, con 5.907 voti, l’ex Casino dei giochi di Bagni di Lucca, un luogo carico di storia e di memorie, che attende una nuova vita attraverso progetti di recupero e riqualificazione. La classifica prosegue con il Forte Pozzarello a Monte Argentario, un esempio di architettura militare a picco sul mare, la Villa Sforzesca a Castell’Azzara, un gioiello rinascimentale, il suggestivo Castello con parco di Sammezzano a Reggello, un complesso architettonico eclettico, e il Palazzo Maurogordato a Livorno, testimone di un passato mercantile e cosmopolita. La Propositura San Michele Arcangelo a Prato, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare a Firenze, e la Chiesa vecchia di San Michele a Crespina Lorenzana (Pisa) completano il panorama dei luoghi votati, ognuno con la propria storia e peculiarità.La possibilità di accedere al “Bando I Luoghi del Cuore” – un’iniziativa volta a sostenere progetti di restauro e valorizzazione culturale – rappresenta una concreta opportunità per questi luoghi votati. Un segnale che, al di là del voto, il coinvolgimento dei cittadini può tradursi in azioni concrete per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale e ambientale, un impegno condiviso per le generazioni future. Questa partecipazione attiva è la chiave per garantire che luoghi come San Giovanni Fuorcivitas e il fragile ecosistema del torrente Rovigo continuino a raccontare la storia e la bellezza dell’Italia.