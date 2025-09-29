San Giovanni Valdarno: Cinema, Riflessioni e Talenti al Festival

## San Giovanni Valdarno: un Festival che Riflette e ImmaginaIl Festival “San Giovanni Valdarno” si apre il 7 ottobre e si chiude l’11, con un programma ricco e variegato che celebra il cinema come comunità viva, un luogo di incontro tra pubblico e opere che stimolano la riflessione sul presente e l’immaginazione del futuro.

Un evento locale con un respiro internazionale, capace di unire le persone e valorizzare i giovani talenti.

Il Festival si pone in continuità con le passate edizioni e celebra figure chiave del panorama cinematografico italiano, omaggiando con il Premio “Marino Borgogni” il lavoro di registi e professionisti del settore.

Questo riconoscimento, dedicato al presidente storico del festival, ricorda la sua figura e il suo contributo alla crescita del cinema a San Giovanni Valdarno.

Il programma di quest’anno presenta una selezione accurata di lungometraggi e cortometraggi, con un focus particolare sulla lotta contro la violenza di genere e sulla condizione della donna in Iran.

In questo contesto, l’incontro con la presidente della giuria Zoya Shokoohi, le registe Sara Hourngir ed Emanuela Mascherini, e l’intervento della giornalista Annalisa Cuzzocrea promettono un approfondimento significativo.

Saranno proiettati i lavori di Emanuela Mascherini (‘Alba Blu’), Adilet Karzhoev (‘Burul’) e Sara Hourngir (‘Women for Iran’).

Ad aprire il Festival, martedì 7 alle 17, la presentazione del libro “Lars Von Trier.

La luce oscura” di Elisa Battistini.

La serata continua con la proiezione del corto “C’è da comprare il latte” di Pierfrancesco Bigazzi, con la presenza del regista e degli attori Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati, seguita dal film “Unicorni” di Michela Andreozzi.

Il Festival non si limita al pubblico adulto, offrendo anche proiezioni mattutine dedicate alle scuole, con un focus sul 9 ottobre sulla violenza contro le donne e sui disturbi dello spettro autistico, e “Valdarno Kids”, una selezione di corti d’animazione per gli alunni delle elementari.

Per il direttore artistico Marco Luceri, il Festival è un’occasione per creare un dialogo tra il cinema e la comunità, un punto di riferimento culturale per il territorio.

La sindaca Valentina Vadi sottolinea come l’evento sia un vero e proprio patrimonio condiviso, capace di dare prestigio a San Giovanni Valdarno, aprirla al mondo e rafforzarne l’identità.

Tutte le proiezioni si svolgeranno al cinema teatro Masaccio con ingresso gratuito.