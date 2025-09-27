Sanità Italiana: Crisi, Rinascita o Declino?

La Sanità Italiana al Bivio: Tra Crisi Sistemica e Prospettive di Rilancio”Si Salvi Chi Può? Rinascita o morte della sanità per tutti”, il volume collettivo curato da Renzo Berti, medico e già sindaco di Pistoia, affiancato dai giornalisti Luigi Caroppo, Ilaria Ulivelli e Stefano Vetusti, emerge come un’analisi impietosa ma costruttiva dello stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale.

L’opera, arricchita dall’introduzione di Sergio Givone e dalla prefazione di Giuseppe Remuzzi, non si limita a una denuncia superficiale, ma scava a fondo nelle radici di una crisi complessa, prendendo in esame il caso esemplare della Toscana, tradizionalmente considerata un’eccellenza che oggi si rivela fragile e contraddittoria.

Lungi dall’essere un semplice reportage, il libro si configura come un’indagine sociopolitica che interroga il modello sanitario italiano.

Le dinamiche in gioco sono molteplici: l’emorragia di risorse umane qualificate, spinte all’estero o verso il settore privato; la rarefazione della medicina di base, con un numero insufficiente di medici di famiglia e un progressivo allentamento del tessuto assistenziale territoriale; l’impennata delle patologie legate allo stress e alla salute mentale, spesso ignorate o mal gestite da un sistema non attrezzato; e, infine, la crescente dipendenza dalla sanità privata, che accentua le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

L’opera non si limita alla constatazione del disagio, ma propone una riflessione critica sulle cause strutturali del malessere.

Si evidenzia come un approccio eccessivamente legato al controllo dei costi, unito a una programmazione spesso miope e orientata a obiettivi di breve termine, abbia progressivamente eroso la qualità del servizio offerto.

La logica del “fare di più con meno” si è dimostrata insostenibile, portando a un progressivo impoverimento delle risorse e a una demotivazione del personale sanitario.

Gli autori, con lucidità e coraggio, formulano proposte concrete per un cambiamento radicale.

Emergono suggerimenti innovativi, come la necessità di un nuovo accordo tra pubblico e privato, basato sulla collaborazione e sulla condivisione delle risorse, piuttosto che sulla competizione.

Si sottolinea l’importanza di un ripensamento profondo del concetto di prevenzione, promuovendo stili di vita sani e investendo in programmi di screening precoci.

Si auspica una maggiore centralità del territorio, rafforzando la medicina di prossimità e sviluppando servizi di assistenza domiciliare.

Il progetto editoriale nasce da una forte convinzione: quella che la sanità sia un diritto fondamentale e non un privilegio da conquistare.

L’urgenza di stimolare un dibattito pubblico ampio e partecipato è palpabile nelle pagine del libro.

Si tratta di un appello alla responsabilità collettiva, un invito a superare l’inerzia e a pretendere un futuro più equo e sostenibile per la sanità italiana.

Il titolo stesso, “Si Salvi Chi Può?”, evoca un senso di precarietà e di responsabilità, ponendo il paese di fronte a una scelta cruciale: accettare un declino inesorabile o impegnarsi attivamente per una rinascita.