Sebago si Rinnova: Ottant’anni di Stile Nautico e Sartoriale

Sebago, icona americana che incarna un’eredità di ottant’anni di artigianato e stile nautico, si rinnova a Pitti Uomo 109, presentandosi non più come un brand focalizzato esclusivamente su mocassini e boat shoes, ma come un fornitore di proposte sartoriali complete.

La collezione autunno/inverno 2026/27 ambisce a definire un’identità di total look, declinandosi in linee maschili e unisex, che spaziano dall’abbigliamento alla calzatura, delineando un percorso stilistico coerente e versatile.

La collezione si articola in tre nuclei tematici distinti, ciascuno dei quali attinge a un’estetica specifica e a un’epopea culturale ben definita.

Il primo, quello *preppy*, celebra la tradizione americana attraverso la reinterpretazione di modelli storici.

Il mocassino Classic Dan, simbolo di un’eleganza disinvolta, e la Portland Gary Jobson, un’autentica reliquia del decennio ’80, ritornano per omaggiare il leggendario velista americano e le sue innumerevoli vittorie.

Quest’ultimo modello, realizzato con pregiata pelle pieno fiore, è caratterizzato da un battistrada in gomma personalizzato con il pattern Gary Jobson, testimonianza tangibile di un legame profondo con il mondo della vela.

Il secondo tema, ispirato all’estetica *fisherman*, si immerge nei colori e nelle atmosfere naturali del Maine, evocando immagini di coste frastagliate, foreste secolari e un legame indissolubile con il mare.

I toni terrosi, i blu intensi e i verdi profondi dominano l’abbigliamento e le calzature, creando un senso di autenticità e robustezza.

Infine, emerge il tema *Ranch*, una nuova e audace interpretazione dell’heritage americano che omaggia l’atmosfera selvaggia e l’estetica rustica dell’Ovest.

Camicie resistenti, lavorazioni artigianali meticolose e volumi più ampi e naturali caratterizzano questa linea, che celebra la durezza e la bellezza della vita rurale.

A completare l’offerta, debutta il modello Texas, il primo stivale nella storia di Sebago, una rivisitazione contemporanea del classico cowboy boot.

Realizzato in pelle pieno fiore liscia e oleata, l’attenzione al dettaglio è evidente nei ricami decorativi sulla punta, che richiamano l’immaginario texano e aggiungono un tocco di originalità e personalità.

Le celebrazioni per gli ottant’anni di Sebago si protrarranno per tutto il 2026, con una serie di iniziative volte a ripercorrere la storia del marchio e a valorizzare il suo patrimonio culturale, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama dell’abbigliamento e della calzatura americana, capace di evolversi mantenendo intatta la sua identità.