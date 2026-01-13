Sneakers e Sartoria: L’Eleganza si Rinnova

L’evoluzione del lifestyle maschile contemporaneo si manifesta in una convergenza inaspettata: la riscoperta dell’eleganza sartoriale tradizionale incontra l’appeal inossidabile del comfort e della sportività delle sneakers.

Questo ibrido stilistico, in forte ascesa, ridefinisce i canoni del “gentleman moderno”, che ricerca un abbigliamento versatile, capace di transire con disinvoltura dalla formalità all’informalità.

Pitti Uomo 109, crocevia di tendenze e innovazioni, testimonia questa metamorfosi con una presenza significativa di brand calzaturieri che propongono modelli di sneakers distanti dalle loro origini sportive e proiettati verso un’estetica più raffinata e contemporanea.

La tendenza non si limita alla semplice estetica; si tratta di una vera e propria reinterpretazione del concetto di lusso.

Le sneakers di nuova generazione si presentano con materiali pregiati, finiture artigianali e dettagli ricercati, capaci di nobilitare anche l’abbinamento più audace, come un completo sartoriale o un look country-chic destinato alle stagioni autunnali e invernali.

Un esempio emblematico è la Elario sneaker di Stuart Weitzman, marchio newyorkese nato nel 1986, che affianca i classici mocassini e gli stivaletti con un modello slip-on che unisce praticità ed eleganza.

Parallelamente, Pantofola d’Oro celebra i suoi 140 anni di storia attingendo agli archivi aziendali con la riproposizione di modelli iconici, come la Superstar, ispirata alle prime calzature calcistiche, e con una collaborazione con lo stilista Thebe Magugu che ha dato vita alla Superleggera Classic 2.0, un capolavoro di leggerezza con un peso di soli 175 grammi.

Anche Lotto Leggenda guarda al passato per ispirare il futuro, riproponendo modelli storici come Tokyo Shibuya e Losanga ’76, quest’ultima creata in onore della vittoria della Coppa Davis da parte della nazionale italiana nel 1976.

Il legame con il mondo dello sport non viene abbandonato, anzi, si evolve attraverso collaborazioni creative come quella di Voile Blanche con North Sails, che dà vita alla sneaker Club, un omaggio all’estetica e alla funzionalità della vela.

Il brand toscano D.

a.

t.

e.

si rivolge a una generazione di uomini che desiderano esprimere la propria personalità attraverso un abbigliamento distintivo, con la collezione Chiantishire che evoca l’eleganza britannica degli anni ’90, reinterpretata attraverso tessuti come il tartan e il tweed.

Flower Mountain segue una strada simile, impiegando materiali di stagione come lana, pelliccia eco-friendly e tartan per la linea Yamabushi, un modello da trail running ispirato agli asceti delle montagne giapponesi.

Infine, Premiata si dedica a un approccio più robusto, ma non meno curato, con le sneakers della linea Hiking, pensate per l’uso quotidiano ma con un’anima da trekking, grazie alla suola Vibram e a tomaie realizzate in pelli pregiate e rifinite con precisione artigianale.

Questa fusione di influenze, materiali e ispirazioni conferma che le sneakers non sono più semplici calzature sportive, ma veri e propri simboli di un lifestyle dinamico, sofisticato e profondamente radicato nella tradizione.