Sospeso Pas de deux: rimandato il balletto con Zakharova e Repin

Il Maggio Musicale Fiorentino comunica con rammarico la sospensione temporanea del balletto “Pas de deux for toes and fingers”, atteso in scena il 20 e il 21 gennaio 2026 con la presenza eccezionale dell’étoile Svetlana Zakharova e del virtuoso Vadim Repin, quale violinista solista e direttore d’orchestra.

Questa decisione, assunta con profondo dispiacere da parte del Teatro, deriva da una valutazione attenta e prudente delle attuali complesse dinamiche geopolitiche.

L’obiettivo primario è garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che partecipano alla produzione, dal cast artistico al pubblico, e l’attuale contesto internazionale solleva preoccupazioni che potrebbero compromettere l’esecuzione dello spettacolo nel modo impeccabile e coinvolgente che il Teatro si impegna a offrire.

La decisione, seppur dolorosa, riflette una responsabilità istituzionale nei confronti di artisti e spettatori, riconoscendo che la fruizione di un’esperienza artistica di tale levatura richiede un clima di serenità e stabilità.

Il Maggio Musicale Fiorentino, in linea con il suo impegno verso la cultura come ponte tra nazioni, resta fiducioso che le circostanze possano evolvere positivamente, aprendo la strada a una futura riprogrammazione dell’evento.

Per quanto riguarda la gestione dei titoli di accesso, il Teatro si impegna a semplificare al massimo le procedure di rimborso.

Gli abbonati al cartellone di balletto sono invitati a presentare formale richiesta di rimborso entro il 31 gennaio 2026, direttamente presso la biglietteria del Teatro o tramite e-mail all’indirizzo dedicato.

Il personale del Maggio Musicale sarà a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti in merito alla procedura.

Coloro che hanno acquistato i biglietti attraverso i canali di vendita online o tramite call center riceveranno automaticamente un accredito sull’apposita carta di credito.

Si prega di considerare che i tempi necessari per la completa restituzione dell’importo sono soggetti alle tempistiche operative dei circuiti bancari coinvolti, pertanto potrebbero variare.

Il Teatro si scusa per l’inconveniente e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi aggiornamento riguardante la riprogrammazione del balletto, mantenendo alta l’attenzione verso il pubblico e la sua fiducia.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire ogni supporto necessario.