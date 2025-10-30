TAR dà ragione alla Fondazione Teatro della Toscana: sospeso l’esclusione

La recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, favorevole alla Fondazione Teatro della Toscana, apre un capitolo cruciale nel panorama dello spettacolo dal vivo e nella gestione delle risorse culturali a livello nazionale.

Il TAR ha accolto il ricorso cautelare presentato dalla Fondazione contro i provvedimenti del Ministero della Cultura (MiC) che ne avevano escluso l’ammissione al circuito dei Teatri Nazionali per il triennio 2025-2027.

La decisione, emessa ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo, non costituisce una sentenza definitiva, ma sospende temporaneamente l’applicazione dei provvedimenti ministeriali fino alla fissazione e celebrazione di un’udienza pubblica in data 24 marzo 2026.

Questo meccanismo cautelare risponde a un principio fondamentale del diritto amministrativo: garantire un equilibrio provvisorio tra le istanze delle parti in conflitto, evitando che la permanenza di una situazione di incertezza pregiudichi irrimediabilmente una delle parti coinvolte.

Il TAR, come sottolineato dal Comune, ha riconosciuto la necessità di un’analisi approfondita delle questioni sollevate dalla Fondazione.

La decisione del giudice non si limita a una mera sospensione, ma esprime la convinzione che la questione meriti un esame puntuale e celere, con la promessa di una risoluzione nel merito che tenga conto di tutte le argomentazioni presentate.

Questo approccio riflette una sensibilità verso l’importanza del ruolo della Fondazione e delle implicazioni più ampie che la sua esclusione dal circuito dei Teatri Nazionali potrebbe comportare per il territorio e per il patrimonio culturale toscano.

La sindaca Sara Funaro, presidente della Fondazione Teatro della Toscana, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo di questa prima fase, interpretandolo come una conferma della validità delle argomentazioni presentate nel ricorso.

La rapidità con cui è stata fissata l’udienza pubblica è stata percepita come un segnale di attenzione e di riconoscimento della serietà delle preoccupazioni espresse dalla Fondazione, le quali contestano le motivazioni alla base della decisione ministeriale, giudicandole pretestuose.

L’esclusione dalla rete dei Teatri Nazionali rappresenta, per la Fondazione, una potenziale perdita di visibilità, di opportunità di coproduzione e di accesso a finanziamenti pubblici essenziali per la sua attività.

La decisione del TAR, pur non risolvendo la questione nella sua interezza, offre alla Fondazione un respiro e la possibilità di presentare le proprie ragioni in sede di giudizio.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi più ampi sulla governance del sistema teatrale nazionale e sui criteri di selezione delle istituzioni che ne fanno parte.

La decisione del TAR potrebbe avere ripercussioni anche su altre realtà teatrali che si trovano ad affrontare situazioni simili, stimolando un dibattito sulla necessità di criteri più trasparenti e oggettivi per la valutazione delle candidature.

La Fondazione Teatro della Toscana intanto ribadisce il suo impegno a continuare a operare come punto di riferimento culturale, preservando la sua storia e il suo prestigio, in attesa di una risoluzione definitiva della controversia.