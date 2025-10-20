Toccando l’Ottocento: Un Percorso Tattile a Palazzo Pitti

“Oltre la Vista: Un Viaggio Tattile nel Cuore dell’Ottocento a Palazzo Pitti”A partire dal 23 ottobre 2024, le Gallerie degli Uffizi inaugurano un’esperienza museale inedita a Palazzo Pitti: “Oltre la Vista”, un percorso multisensoriale che trasforma la fruizione dell’arte, aprendo le porte a un dialogo intimo e profondo con le sculture dell’Ottocento.

Fino a maggio 2026, ogni giovedì mattina, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’epoca di grandi trasformazioni artistiche e sociali, attraverso un’esplorazione tattile guidata da Gianfranco Terzo, esperto docente del Liceo Artistico di Porta Romana.

Il percorso, incluso nel biglietto di Palazzo Pitti e accessibile su prenotazione, si snoda attraverso le sale dedicate alla scultura al secondo piano della reggia medicea.

Non si tratta di una semplice visita guidata, ma di un vero e proprio “dialogo” con le opere, invitando i partecipanti a superare la tradizionale contemplazione visiva per abbracciare una comprensione più fisica e immediata.

Le mani diventano strumenti di scoperta: si potranno percepire le texture del bronzo, la levigatezza del marmo, la porosità della terracotta, cogliendo così dettagli invisibili all’occhio, le tracce del gesto scultoreo, la ricerca di realismo e idealizzazione che caratterizzano le opere dell’epoca.

Il percorso tattile offre un’opportunità unica di comprendere le diverse correnti artistiche dell’Ottocento – dal Neoclassicismo al Romanticismo, dal Naturalismo al Realismo – attraverso la materialità delle sculture.

Si potrà “sentire” la monumentalità del ritratto del granduca Leopoldo II ad opera di Ottaviano Giovannozzi, la delicatezza e l’abilità tecnica nella riproduzione anatomica incarnate nel ritratto di Lorenzo Bartolini, immortalato dall’allievo Pasquale Romanelli, e la potenza espressiva del celebre bronzo di Giuseppe Verdi scolpito da Vincenzo Gemito.

Ma l’esperienza non si limita al contatto con le opere.

Per arricchire ulteriormente il contesto storico, saranno presentati oggetti d’epoca – strumenti di scrittura che evocano l’importanza dell’alfabetizzazione e della comunicazione, accessori per l’acconciatura e l’abbigliamento che riflettono i canoni estetici del tempo – oggetti che, pur nel loro apparente banale, ci riconducono alla vita quotidiana di un’epoca passata, creando un ponte tangibile tra il passato e il presente.

Ogni incontro vedrà la presentazione di oggetti diversi, strettamente collegati ai personaggi e alle opere presentate, per offrire una panoramica più completa e sfaccettata dell’epoca.

L’immersione nel XIX secolo sarà completata da un percorso sensoriale a 360 gradi: brani musicali evocativi accompagneranno l’esplorazione, mentre suggestive suggestioni olfattive – la delicatezza della violetta di Parma, il profumo inebriante dei fiori d’arancio, l’aroma intenso del tabacco, la dolcezza della cioccolata – riporteranno alla mente l’atmosfera tipica di un’epoca ricca di fascino e storia, risvegliando emozioni e ricordi sopiti.

“Oltre la Vista” si configura dunque come un’occasione imperdibile per avvicinarsi all’arte ottocentesca in modo innovativo e coinvolgente, stimolando la curiosità, promuovendo l’accessibilità e offrendo una prospettiva inedita sulla cultura e la storia italiana ed europea.

Un viaggio sensoriale che invita a “toccare” con mano il passato, per comprenderlo più a fondo e apprezzarne la bellezza e la complessità.