Tony Effe e Peuterey: La Trap incontra la Sartorialità a Milano

Dalle vibrazioni pulsanti della trap alla sartorialità innovativa: Tony Effe, figura iconica del panorama musicale italiano, si reinventa come designer, segnando un’audace incursione nel mondo della moda.

La sua prima capsule collection, realizzata in collaborazione con Peuterey nell’ambito del progetto Plurals – il laboratorio creativo che esplora nuove frontiere espressive per la storica maison toscana – si preannuncia come un evento significativo durante la Milano Fashion Week.

Nicolò Rapisarda, all’anagrafe Tony Effe, non si limita a un mero intervento di design.

Il suo approccio si configura come una vera e propria contaminazione culturale, una fusione tra l’estetica urban contemporanea, intrisa di riferimenti al mondo della musica hip-hop e della street culture, e la tradizione sartoriale di Peuterey.

La collezione, radicalmente *genderless*, rifiuta le convenzioni di genere e celebra l’individualità, proponendo capi versatili e adatti a una generazione fluida e in costante evoluzione.

Il processo creativo, co-progettato con il team di Peuterey, ha dato vita a un guardaroba che trascende la semplice funzionalità, elevandola a forma d’arte.

Felpe ampie, pensate per massimizzare il comfort e l’espressione personale, dialogano con t-shirt grafiche che narrano storie visive, frammenti di un immaginario collettivo condiviso.

Pantaloni in felpa, caratterizzati da un dettaglio originale che richiama i bermuda da pugile, fondono un’estetica sportiva con un taglio sartoriale ricercato.

I piumini, reinterpretati in chiave contemporanea, si distinguono per tagli innovativi e materiali performanti.

L’offerta si arricchisce di accessori essenziali, come la balaclava, declinata in versioni tecniche e imbottite, che amplificano l’appeal *streetwear* della collezione.

La palette cromatica, accuratamente studiata, gioca sulle contrasti: dal grigio sasso, evocativo di ambienti urbani, al nero profondo, simbolo di mistero e ribellione, passando per il bianco puro, simbolo di innocenza e freschezza, il verde lime, vibrante e inaspettato, e il camouflage, richiamo all’identità e alla capacità di mimetizzarsi in un mondo in continua trasformazione.

Questa collaborazione, oltre a rappresentare un’opportunità di crescita per entrambi i brand, simboleggia un cambiamento di paradigma nel mondo della moda, dove la creatività non conosce confini e la contaminazione culturale diventa la chiave per interpretare le nuove esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento.

La collezione di Tony Effe per Peuterey è più di una semplice linea di abbigliamento: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto di una nuova era in cui la musica, l’arte e la moda si fondono in un’unica, potente espressione di identità e individualità.