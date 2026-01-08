Un Secolo di Gioielli Italiani: La Storia di Unoaerre

Un secolo di storia, innovazione e design italiano si celebra con Unoaerre, l’azienda orafa aretina nata nel 1926 da una visione lungimirante di Carlo Zucchi e Leopoldo Gori.

Questi pionieri, ben oltre i semplici artigiani, intuirono la necessità di un approccio industriale alla produzione di gioielli, un concetto rivoluzionario per l’epoca, segnando una svolta definitiva nel panorama orafa nazionale.

La loro impresa, inizialmente modesta, si trasformò rapidamente nella prima vera manifattura orafa italiana, un modello di efficienza e qualità che ha poi ispirato numerose realtà del settore.

L’ingresso di Sergio Squarcialupi nel 2012 ha rappresentato un ulteriore capitolo di crescita e consolidamento, mentre oggi la leadership è affidata ai figli Maria Cristina Squarcialupi, Presidente, e Andrea, consigliere, che guidano l’azienda verso nuove frontiere, pur restando fedeli all’eredità fondante.

In un arco temporale di cento anni, Unoaerre ha creato un patrimonio di oltre 200 modelli iconici, testimonianza di una costante ricerca di estetica e funzionalità.

Un capitolo cruciale è rappresentato dalle fedi nuziali, con un numero impressionante di 40 milioni di esemplari prodotti, un simbolo universale di amore e impegno che l’azienda ha saputo interpretare con eleganza e precisione, realizzando circa 300.000 fedi ogni anno.

L’innovazione è stata sempre al centro della filosofia Unoaerre.

L’azienda è stata tra le prime a rivoluzionare il processo di fabbricazione con l’introduzione della microfusione a metà del Novecento, una tecnica che permetteva una maggiore accuratezza e dettaglio nei manufatti.

Un’altra pietra miliare è stata l’audace decisione di creare fedi nuziali senza saldatura, ottenute da un unico blocco d’oro, un’intuizione che ha ridefinito gli standard di qualità e design.La capacità di Unoaerre non si è limitata alla produzione interna, ma si è estesa alla creazione di partnership strategiche con importanti realtà internazionali.

Le collaborazioni con aziende come Disney negli anni Cinquanta, Warner Bros, Fiorucci e Alessi hanno ampliato l’orizzonte creativo dell’azienda, portando il marchio Unoaerre a un pubblico globale.

Oggi, Unoaerre vanta una rete di distribuzione capillare in 40 paesi nel mondo, con filiali dirette in mercati strategici come Francia e Giappone, a conferma della sua vocazione internazionale.

La resilienza dell’azienda si è manifestata nella sua capacità di trasformare le sfide in opportunità, mantenendo sempre un’acuta sensibilità verso le evoluzioni del mercato.

Maria Cristina Squarcialupi, con sguardo rivolto al futuro, sottolinea come il centenario rappresenti un ponte verso nuove sfide.

I progetti futuri si concentrano su temi cruciali come la tracciabilità delle materie prime, la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di leghe a basso impatto, e un continuo investimento nella formazione del personale, per garantire che le competenze interne rimangano all’avanguardia.

L’impegno è quello di coniugare tradizione e innovazione, continuando a scrivere la storia di Unoaerre come sinonimo di eccellenza orafa italiana nel mondo.