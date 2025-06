Un Secolo di Scienza a Firenze: Viaggio nel Tempo al Museo Galileo

Un Secolo di Scienza a Firenze: Viaggio nell’Eredità dell’Istituto di Storia della ScienzaIl Museo Galileo di Firenze celebra un traguardo fondamentale con la mostra “1925-2025: Cento anni di storia della scienza a Firenze”, un’occasione unica per ripercorrere un secolo di ricerca, innovazione e impegno culturale. L’esposizione, aperta dal 20 giugno al 19 ottobre, non è semplicemente una retrospettiva, ma un’immersione nel cuore di un’istituzione che ha contribuito in modo determinante a plasmare il panorama scientifico italiano e a diffondere la conoscenza del patrimonio scientifico mondiale.La scelta di Firenze come sede dell’Istituto di Storia della Scienza un secolo fa fu tutt’altro che casuale. La città, crocevia di influenze culturali e scientifiche fin dal Rinascimento, vantava una tradizione intellettuale profonda, alimentata dal mecenatismo delle famiglie Medici e Lorena. Questi sovrani, con il loro acume politico e culturale, avevano accumulato una straordinaria collezione di manoscritti, strumenti scientifici e opere d’arte, creando un vero e proprio laboratorio di idee che ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia della scienza. La mostra offre uno sguardo privilegiato su questo ricco patrimonio, con l’esposizione di volumi provenienti dal Fondo Mediceo-Lorenese, testimonianza tangibile della passione per la conoscenza che ha animato queste dinastie.Oltre ai libri e ai documenti, la mostra presenta un’eccezionale selezione di oggetti scientifici, tra cui l’affascinante “Mano che scrive” di Friedrich von Knauss, un automa del 1764 che incarna l’ingegno meccanico dell’epoca e anticipa concetti fondamentali dell’intelligenza artificiale. Un altro capolavoro esposto è il celebre “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano” di Galileo Galilei (1632), un’opera che segnò una svolta nella storia della fisica e che costò allo scienziato un processo per eresia, simbolo della lotta tra scienza e dogma.Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, è stata realizzata una “passeggiata sonora” a cura del Collettivo Panothi, con la voce narrante di David Riondino, che guida i visitatori attraverso i momenti chiave della storia dell’Istituto, intrecciando aneddoti, storie e riflessioni. L’esposizione si arricchisce di materiale audiovisivo, che offre una visione dinamica e multidimensionale del percorso dell’istituzione e del suo impatto sulla società.“Questa mostra rappresenta un orgoglioso omaggio al nostro passato e uno sguardo fiducioso verso il futuro”, commenta Francesco Pavone, presidente del Museo Galileo. L’iniziativa, insignita della medaglia del Presidente della Repubblica, è il frutto di una collaborazione sinergica tra istituzioni pubbliche e private, che sottolinea l’importanza di sostenere la ricerca, la divulgazione scientifica e la salvaguardia del patrimonio culturale. La mostra, realizzata con il contributo di Fondazione Cr Firenze, Comune di Firenze, Regione Toscana, Unicoop Firenze, Mur e Mic, testimonia l’impegno collettivo per la promozione della scienza e della cultura come motore di progresso e di sviluppo sociale.