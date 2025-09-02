Veneziano: Art Fiction, un crogiolo di arte, cinema e iconografie pop.

Giuseppe Veneziano, figura di spicco nel panorama artistico italiano contemporaneo, si configura come un architetto di narrazioni visive, un ponte tra cinema, pittura e cultura popolare.

La mostra “Art Fiction”, presentata al Lucca Film Festival (20-28 settembre), curata da Alessandro Romanini e inaugurata il 10 settembre a Palazzo Guinigi, rappresenta un’evoluzione nel percorso del Festival, che da tempo esplora l’intersezione fertile tra le arti visive e il linguaggio cinematografico.

Veneziano, nato a Mazzarino (Caltanissetta) e attivo tra Milano e Pietrasanta, non si limita a dipingere: costruisce mondi.

La sua formazione architettonica si riflette in una composizione precisa e ponderata, in un’architettura delle immagini che ingloba riferimenti stratificati e iconografie disparate.

L’artista, con i suoi 54 anni, offre una selezione di venti opere che sfidano le convenzioni, mescolando cronaca, storia dell’arte, cinema, fumetto e simboli pop in un crogiolo espressivo di straordinaria potenza.

Le tele di Veneziano non sono semplici rappresentazioni, ma complessi rebus visivi che invitano alla decodifica.

“Mr Wolf.

Problem Solver”, ad esempio, trascende la mera evocazione del personaggio di *Pulp Fiction* di Tarantino, per divenire un’allegoria acuta del contesto socioeconomico attuale, un commento velato sulle dinamiche del potere e sulla precarietà esistenziale.

L’opera non si limita a citare, ma rielabora il riferimento, conferendogli un significato nuovo e perturbante.

“In Lockdown” è un altro esempio emblematico della capacità di Veneziano di fondere generi e linguaggi.

L’opera cattura l’atmosfera sospesa e angosciante della pandemia, creando un’immagine che riecheggia le atmosfere silenziose e malinconiche di Edward Hopper, ma che si arricchisce dell’iconografia dark e potente dell’universo fumettistico DC Comics e dell’immaginario cinematografico di Batman.

La giustapposizione di elementi apparentemente incongruenti genera un effetto straniante e suggestivo, che riflette la complessità dell’esperienza umana durante il periodo di isolamento.

L’opera dedicata a Joker è forse la più audace e provocatoria.

Veneziano reinterpreta in chiave pop e contemporanea la *Pietà* di Michelangelo, un’immagine sacra e profondamente radicata nella tradizione occidentale.

L’accostamento tra la figura del Joker, icona del male e del caos, e l’immagine della Vergine Maria, simbolo di purezza e compassione, crea una dissonanza che scuote lo spettatore e lo costringe a interrogarsi sul significato della religione, dell’arte e della moralità.

Il contrasto tra sacro e profano, tradizione e contemporaneità, diventa il fulcro di una riflessione più ampia sulla natura dell’uomo e sul suo rapporto con il divino.

La mostra “Art Fiction” non è un mero allestimento artistico, ma un vero e proprio percorso immersivo.

Lo spettatore è invitato a partecipare attivamente al gioco dei riconoscimenti, a decifrare i codici e a interpretare i messaggi nascosti.

Veneziano si rivela un maestro nell’orchestrare un’armonia visiva complessa, in cui ogni elemento è accuratamente calibrato per creare un’esperienza estetica intensa e stimolante.

La sua opera, lungi dall’essere accessibile e intuitiva, si rivela un’esplorazione profonda e spesso critica del nostro tempo, una riflessione sul potere dell’immaginario e sulla sua capacità di influenzare la nostra percezione della realtà.