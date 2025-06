Verdi Pisa: Stagione di Innovazione e Radici Territoriali

La stagione del Teatro Verdi di Pisa si appresta a inaugurare un percorso artistico ambizioso e profondamente radicato nel territorio, guidato dalla visione del compositore e direttore artistico Marco Tutino. Un cartellone che non si limita alla mera programmazione operistica, ma si configura come un vero e proprio laboratorio di formazione, un ponte tra tradizione e innovazione, con un occhio attento al coinvolgimento del pubblico più giovane e alla valorizzazione dei talenti emergenti.L’apertura, il 31 ottobre, sarà affidata a una nuova produzione de *Macbeth* di Verdi, curata dal regista e librettista Fabio Ceresa e diretta dal maestro Giuseppe Finzi, che vedrà sul palco Franco Vassallo e Vittoria Yeo. Il cartellone si distingue per la varietà di titoli proposti, che spaziano dal repertorio classico, come una rivisitazione di *Carmen* diretta da Beatrice Venezi, dedicata al centenario del capolavoro di Bizet, a composizioni contemporanee e rare. Particolarmente significativo è l’impegno nella prima esecuzione assoluta de *La Torre*, opera del compositore pisano Marco Bargagna, su libretto di Vincenzo De Vivo da soggetto di Marco Malvaldi, un progetto che testimonia la volontà del teatro di essere fucina di nuove creazioni.La programmazione, che coinvolgerà cinque complessi strumentali, tra cui l’Orchestra Regionale della Toscana e l’ensemble Sentieri Selvaggi, e tre compagnie di danza, si articola in quattro produzioni proprie e altrettante in collaborazione con prestigiosi teatri italiani e internazionali come il Carlo Felice di Genova, il Nazionale di Genova e il Palau de Les Arts Reina Sofía di Valencia. L’attenzione alla qualità si riflette anche nella scelta dei registi, con nomi di spicco come Davide Livermore e Filippo Tonon, e nell’impegno a fornire al pubblico un’esperienza teatrale all’avanguardia, completata da restauri della facciata, nuove poltrone e un aumento della capienza a 920 posti.Un elemento distintivo della stagione è l’introduzione di un “quadro-manifesto” pittorico, un’opera commissionata a un artista che accompagnerà l’intero calendario. Questa iniziativa, unitamente alle convenzioni che prevedono sconti del 50% per gli studenti universitari, testimoniano la volontà del teatro di costruire un rapporto forte e duraturo con la comunità locale, promuovendo l’accesso alla cultura e la formazione del pubblico più giovane.Il presidente Diego Fiorini sottolinea l’importanza di questa visione, evidenziando l’impegno del teatro a diventare una “scuola” di mestieri dell’arte dello spettacolo, accogliendo giovani talenti e collaborando con l’Orchestra Giovanile della Toscana. L’iniziativa di portare l’opera anche nelle residenze per anziani di Pisa e provincia testimonia la volontà di estendere la fruizione culturale al di fuori delle mura del teatro, raggiungendo un pubblico più ampio e diversificato.Tuttavia, Tutino non nasconde le sfide che un teatro di queste dimensioni deve affrontare, come la necessità di collaborare con altri teatri per questioni di bilancio e la competizione per la presenza di artisti di fama internazionale. La credibilità del teatro, afferma, è l’arma più potente per superare questi ostacoli.Con una carriera costellata di successi, tra cui la direzione artistica del Teatro Regio di Torino e la sovrintendenza e direzione artistica del Comunale di Bologna, Marco Tutino porta con sé un’esperienza preziosa e un profondo senso di responsabilità. La sua visione si concentra sulla trasmissione del mestiere, sull’importanza di restituire all’arte ciò che si è ricevuto, e sulla creazione di un teatro vivo, inclusivo e capace di ispirare le nuove generazioni.