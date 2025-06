White Carrara: Marmo, Arte e Innovazione nel Cuore di Carrara

Nel cuore pulsante di Carrara, città intrisa della storia millenaria del marmo, si apre la nona edizione di White Carrara, un evento che da oggi al 28 settembre trasforma il centro storico in un crogiolo di creatività e innovazione. Sotto la direzione artistica di Domenico Raimondi – thesignlab, la manifestazione si configura come un vero e proprio laboratorio diffuso, un ecosistema culturale che celebra la contemporaneità attraverso opere inedite, frutto di un dialogo profondo tra visione progettuale e sapienza artigianale.L’edizione 2024 segna un passaggio cruciale nell’evoluzione di White Carrara. Se l’anno precedente si è focalizzato sulla riscoperta e valorizzazione del ricco patrimonio storico del design carrarese, quest’anno l’orizzonte si allarga, proiettandosi verso la creazione originale e l’esplorazione di nuove frontiere estetiche e tecnologiche. L’invito rivolto a progettisti di fama internazionale non è semplicemente quello di realizzare opere, ma di concepirne di nuove, pensate specificamente per questo contesto unico, profondamente radicato nella tradizione ma aperto all’avanguardia.Il marmo, in questa visione, trascende la sua funzione di mera materia prima, elevandosi a linguaggio espressivo contemporaneo. Diventa ponte tra l’eredità secolare della lavorazione artistica carrarese e le più innovative applicazioni tecnologiche, un veicolo per esprimere concetti, emozioni e visioni del futuro. La realizzazione dei progetti, in gran parte, avviene direttamente a Carrara, garantendo un legame autentico con il territorio e un utilizzo esclusivo del pregiato marmo locale, espressione di un’identità culturale inconfondibile.La rosa dei partecipanti, eterogenea e stimolante, include nomi di spicco come Karim Rashid, che inaugura la manifestazione, affiancato da Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte, Kickie Ciudikova, Victor Gingembre e una nutrita rappresentanza di talenti italiani tra cui Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti, Massimo Giacon, Gumdesign, Antonio Lupi, Emiliana Martinelli e altri ancora. La scena territoriale toscana è arricchita dalla presenza di scultori come Cynthia Sah, Nicolas Bertoux, Valeria Eva Rossi, Marta Sansoni, Andrea Ponsi, Claudio Nardi, Marco Pisati, Guido Bondielli, Benvenuto Saba e Nicola Maggi. Completano il quadro una miriade di creativi, tra cui Natascia Bascherini, Fiammetta V, Antonio Leone, Michele Monfroni, Nadia Sabbioni, e collettivi come Interni Now, Rima Design, GiPi Soft Arredamenti, il laboratorio Vem Carrara e la Galleria Valeria Lattanzi. Un omaggio al passato è rappresentato dalla riproposizione delle opere del progetto ‘Creatività è Robotica’ del 2015, risultato della collaborazione tra Moreno Ratti, Raffaele Galliotto, Filippo Protasoni, Sylvestre Gauvrit, Michel Boucquillon, Paul Bourieau e Nicolas Bertoux.Oltre alle installazioni e alle opere esposte, il programma di White Carrara include iniziative culturali parallele, come la mostra ‘Vincenzo Marsiglia. Stars and Dust’ ospitata nel mudaC ³museo delle arti Carrara. Una novità significativa è l’istituzione del premio internazionale White Carrara, dedicato a designer under 35 e professionisti affermati, con l’obiettivo di promuovere la progettazione di elementi di arredo urbano in marmo. Le opere vincitrici non solo saranno riconosciute e premiate, ma entreranno a far parte del patrimonio artistico permanente della città, testimoniando la vitalità e l’innovazione del design contemporaneo. White Carrara si configura, dunque, come un motore di sviluppo culturale ed economico per il territorio, un evento capace di coniugare tradizione e innovazione, arte e tecnologia, nel segno del marmo, simbolo di bellezza, resistenza e creatività.