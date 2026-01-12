Aeroporto di Firenze: 14 associazioni ambientaliste ricorrono al Tar

Un fronte ampio e diversificato di quattordici associazioni ambientaliste ha formalmente contestato, attraverso un’azione legale di rilevanza nazionale, il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze, in particolare la creazione di una nuova pista destinata a impattare sul delicato ecosistema del Parco Agricolo della Piana Firenze-Prato-Pistoia.

Lo studio legale Giovannelli, Masi, Cecconi e Associati ha ufficializzato la presentazione di quattro ricorsi indirizzati ai Ministeri competenti e alle amministrazioni coinvolte, mirati all’annullamento del Decreto Ministeriale del Mase di Via-Vas n. 678/2025 e di tutti gli atti amministrativi consequenziali che ne costituiscono il presupposto.

L’azione legale si fonda sulla contestazione della presunta “compatibilità ambientale” dichiarata per il progetto di sviluppo aeroportuale, un giudizio ritenuto dalle associazioni viziato e carente di una valutazione scientifica approfondita e imparziale.

Il ricorso non si limita a sollevare dubbi sull’analisi d’impatto ambientale (AIA) presentata, ma ne mette in discussione la metodologia applicata, evidenziando possibili omissioni di fattori cruciali come l’impatto cumulativo con altre infrastrutture esistenti, la vulnerabilità del suolo all’erosione e alla subsidenza, e le ripercussioni sulla biodiversità locale, in particolare sulle specie di uccelli migratori che trovano rifugio nell’area del parco agricolo.

Le associazioni ricorrenti – Associazione degli Amici di Pisa, Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, Forum Ambientalista, Associazione Il Binario Gian, Associazione Il Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore, Isde Italia – Medici per l’Ambiente, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Medicina Democratica, Ordine degli Architetti della Provincia di Prato, Vas – Vita Ambiente Salute, Wwf Italia, Una Città in Comune – Pisa – rappresentano un ampio spettro di sensibilità e competenze, spaziando dalla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico alla difesa della salute pubblica e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

La loro mobilitazione riflette una crescente consapevolezza dei limiti di un modello di crescita basato sull’espansione infrastrutturale a scapito della salvaguardia ambientale.

Il ricorso al Tar Toscana rappresenterà un momento cruciale per il futuro del progetto e per il dibattito più ampio sulla pianificazione territoriale e la sostenibilità ambientale.

Le associazioni sperano che la vicenda possa innescare una revisione profonda degli strumenti di valutazione d’impatto ambientale, promuovendo una maggiore trasparenza e partecipazione pubblica nei processi decisionali e garantendo una reale tutela del patrimonio naturale e culturale del territorio.

La questione sollevata non è semplicemente quella di un singolo progetto aeroportuale, ma quella di un approccio complessivo alla gestione del territorio, capace di conciliare le esigenze di sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita.