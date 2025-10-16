Calenzano: Eni chiude, riparte la riqualificazione del sito industriale.

Il complesso industriale Eni di Calenzano, nel cuore del territorio fiorentino, si appresta a concludere un capitolo cruciale della sua storia operativa.

La decisione di cessare le attività legate alla distribuzione di carburanti, ufficializzata in un incontro formale con la prefettura e in seguito comunicata dal sindaco Giuseppe Carovani, segna una svolta significativa per la comunità locale, profondamente segnata dal tragico evento del 9 dicembre 2024.

Questa decisione, frutto di un dialogo costruttivo e continuativo tra il Comune di Calenzano, la Regione Toscana ed Eni, testimonia un’inversione di rotta strategica, rispondendo alle pressanti richieste dell’amministrazione comunale e delle associazioni cittadine.

Non si tratta di una semplice chiusura, bensì l’inizio di un processo di riqualificazione e riconversione di un’area di rilevanza strategica per l’economia locale.

L’impegno di Eni, che prosegue nell’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per il retro-pompaggio dei carburanti residui, dimostra una volontà concreta di gestire in modo responsabile e sicuro la transizione, minimizzando ogni rischio ambientale e garantendo la salvaguardia del territorio.

Questa fase, pur complessa, è considerata essenziale per predisporre il sito alle successive operazioni di bonifica e riutilizzo.

La chiusura delle attività di distribuzione di carburanti rappresenta un’opportunità unica per ripensare il futuro dell’area, liberandola da una vocazione industriale obsoleta e indirizzandola verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Si apre uno scenario che potrebbe includere progetti di recupero ambientale, la creazione di spazi verdi attrezzati, la realizzazione di infrastrutture per l’innovazione tecnologica, o lo sviluppo di attività economiche legate all’economia circolare.

L’auspicio del sindaco Carovani è che l’insediamento del nuovo governo regionale possa accelerare la definizione di un accordo quadro che delinei in modo preciso il percorso di riconversione, garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali preesistenti, attraverso la riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti e la promozione di nuove opportunità di lavoro nel settore della green economy e dell’innovazione.

La sfida è complessa, ma l’impegno comune è volto a trasformare una ferita nel tempo in un catalizzatore di crescita e di progresso per l’intera comunità di Calenzano e del territorio toscano.

L’evento del dicembre 2024, seppur traumatico, potrebbe quindi paradossalmente fungere da acceleratore di un processo di rigenerazione urbana e sociale.