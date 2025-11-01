Cgil, Firenze: assemblea Democrazia al lavoro contro la manovra.

Il 7 novembre a Firenze, il Mandela Forum si appresta a divenire il fulcro di un’assemblea cruciale per la Cgil, un momento di riflessione e programmazione in risposta a una Legge di Bilancio percepita come inadeguata e distante dalle esigenze del mondo del lavoro e dei cittadini.

L’evento, denominato “Democrazia al lavoro”, vedrà la partecipazione delle delegate e dei delegati, delle pensionate e dei pensionati, culminando con l’intervento del Segretario Generale Maurizio Landini.

Questa convocazione si inserisce in un quadro di mobilitazione sindacale che ha animato le piazze e i luoghi di lavoro nelle settimane precedenti, testimoniando un’insoddisfazione diffusa e un desiderio di cambiamento.

La Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento è considerata la Cgil un’occasione mancata per affrontare le criticità strutturali del Paese, evidenziando una distanza preoccupante tra le politiche governative e le reali necessità del tessuto sociale ed economico.

L’assemblea non si propone come un mero atto formale, ma come un vero e proprio laboratorio democratico, un luogo di confronto aperto e partecipativo dove delegati e delegati potranno elaborare proposte concrete e definire strategie di azione.

Il fulcro della discussione sarà il rafforzamento della piattaforma sindacale, un documento programmatico che raccoglie le istanze e le rivendicazioni del mondo del lavoro, e che dovrà fungere da guida per le future trattative.

Tra le priorità assolute figurano la questione salariale, con l’obiettivo di contrastare la stagnazione dei redditi e ridurre le disuguaglianze.

La difesa e il potenziamento della sanità pubblica, un servizio essenziale per tutti i cittadini, rappresentano un altro pilastro della piattaforma sindacale.

In ambito fiscale, si richiede una maggiore equità e progressività, con l’obiettivo di redistribuire la ricchezza e contrastare l’evasione.

L’istruzione pubblica, un investimento cruciale per il futuro del Paese, necessita di risorse adeguate e di un piano di riforma ambizioso.

Le pensioni, un diritto fondamentale per i lavoratori, richiedono una tutela rigorosa e una revisione dei criteri di accesso.

La precarietà, un problema endemico che affligge soprattutto i giovani, impone politiche attive e misure di sostegno al reddito.

Infine, la Cgil intende promuovere politiche industriali e del terziario innovative e sostenibili, capaci di creare occupazione di qualità e di favorire la transizione verso un’economia più verde e inclusiva.

L’obiettivo finale è quello di incidere significativamente sulle politiche del Governo, costringendolo a prendere atto delle istanze del mondo del lavoro e a perseguire un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

L’assemblea di Firenze si preannuncia quindi un evento determinante per il futuro del sindacato e per il destino del Paese.